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В Самаре отметил 30-летний юбилей ансамбля «Волжские казаки»
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В Самаре отметил 30-летний юбилей ансамбля «Волжские казаки»

23 января 2024 15:34
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Коллектив не перестает удивлять и радовать зрителей высоким исполнительским мастерством, великолепными концертными программами, своей энергией и энтузиазмом.

20 января 2024 года в Окружном Доме Офицеров состоялся Юбилейный концерт, посвящённый 30-летию Государственного ансамбля песни и танца «Волжские казаки» и 85-летию ансамбля песни и пляски ПРИВО.

В 1993 году группой артистов, прошедших школу Волжского русского народного хора, военного ансамбля ПриВО и Кубанского казачьего хора, при поддержке Волжского казачьего Войска был создан «Фонд развития культуры Волжских казаков» и ансамбль с одноименным названием, с целью возрождения развития и пропаганды музыкального, танцевального и вокального казачьего творчества.

Коллектив не перестает удивлять и радовать зрителей высоким исполнительским мастерством, великолепными концертными программами, своей энергией и энтузиазмом.

Ирина Евгеньевна Калягина, министр культуры Самарской области поздравила коллег:
«От лица Губернатора Самарской области, от всех работников сферы культуры, от всех зрителей поздравляю замечательный коллектив с юбилеем. Яркие и самобытные участники коллектива умеют донести красоту фольклорной песни до каждого зрителя. Я благодарю вас за огромную работу, за участие в концертных программах в госпиталях, воинских частях, выступления для наших ребят «за ленточкой». За это вам низкий поклон! Продолжайте радовать нас своим творчеством и вдохновением».

Желаем коллективу ярких концертных программ, радостных встреч со зрителями, вдохновенного творчества и новых славных побед!

В честь юбилея Почетными грамотами министерства культуры Самарской области за вклад в сохранение традиций самобытной казачьей культуры и активную работу по культурно-досуговому обслуживанию военнослужащих были награждены артисты коллектива: Головко Дмитрий Алексеевич, Мартынов Андрей Владимирович, Рысин Дмитрий Анатольевич, Сильверстова Наталья Андреевна, Уткин Евгений Александрович, сообщает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:   пресс-служба минкульта СО

Теги: Мероприятия Самара

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