В музее Алабина представят выставку «Открытые фонды. Мебель. Эпоха»

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В фондах Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина хранятся разнообразные экспонаты, которые отражают бытование мебели в тот или иной период. Самые ранние из представленных на выставке мебельных гарнитуров и отдельных предметов относятся к началу XIX в., а самые поздние – ко второй половине XX в. В этот период времени мебель неоднократно менялась, сменялись стили, формы.

Мебельное искусство в России достигает своего расцвета в XVIII веке. Расширяется мебельное производство, появляются новые типы столов: ломберный, для игры в карты, письменные столы-бюро, туалетные столы с зеркалом.

В соответствии с назначением помещения создаются мебельные гарнитуры, которые продолжают изготавливать и в XIX веке.

Широкое распространение в советское время получили венские стулья. Производство мебели по особой технологии начал Михаэль Тоннет, который некоторое время работал в Вене, создавая разнообразную мебель. На выставке представлено несколько моделей венских стульев, в том числе модель №14 которая была особенно популярной.

Отдельно место на выставке занимают сундуки, которые долгое время считались главной мебелью. В них хранили одежду, ценные вещи. Постепенно сундуки стали вытесняться шкафами, и они остались только в крестьянских избах.

Среди экспонатов выставки – мебель, которая имеет особую ценность не только как отражение стиля того или иного периода времени, но и как часть биографии людей. Так, на выставке можно увидеть шкаф, принадлежавший семье Петра Владимировича Алабина, городского главы Самары и основателя краеведческого музея. В фондах музея хранится кресло семьи военачальника Красной Армии Михаила Васильевича Фрунзе, диван-скамья из имения Толстых и другие интересные экспонаты, рессказали в пресс-службе музея.

Открытие выставки состоится 1 июля в 17:00.

Выставка будет работать до 31 августа.

Фото: минкульт СО