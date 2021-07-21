В музее Алабина в рамках выставки «Корни звука» сыграют на балалайках

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22 июля в 19.00 в музее Алабина в рамках выставки «Корни звука» выступит известный в кругах этнографов и фольклористов Андрей Давыдов. Он и гости из Москвы и Ульяновска сыграют на балалайках. На интерактивном вечере, кроме живой музыки, будут звучать живые истории об этнографических экспедициях и реставрации старинных музыкальных инструментов.

Организаторы выставки собрали интересную экспозицию. За каждым инструментом – целая история.

На выставке «Корни звука» вы увидите гармонь, на которой играли для Сталина, Ворошилова, Буденного. Владельцем ее был автор песни «Расцвела под окном белоснежная вишня» Вениамин Петрович Бурыгин.

На выставке представлены гусли с росписью. На них изображены танк, самолеты, красная звезда с серпом и молотом, а также играющие на гармошке и гитаре музыканты, танцующие барышни. Так на музыкальном инструменте отразилась целая эпоха. Этот экспонат нам передала на время выставки жительница села Старая Таволжанка Борского района Самарской области.

Фото: В.Катренко/минкульт СО