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В честь 35-летия детской школы искусств "Камертон" союстоится юбилейный концерт
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В Историческом парке Самары состоится показ документального фильма о жизни театра «Грань»
В честь 35-летия детской школы искусств "Камертон" союстоится юбилейный концерт
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В честь 35-летия детской школы искусств "Камертон" союстоится юбилейный концерт

10 ноября 2024 15:37
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14 ноября в 18.00 в большом концертном зале Культурного центра «Автоград».

14 ноября в 18.00 в большом концертном зале Культурного центра «Автоград» состоится юбилейный концерт, посвящённый 35-летию со дня основания детской школы искусств «Камертон» городского округа Тольятти и памяти первого руководителя Васильева Александра Владимировича, Заслуженного работника культуры Самарской области.

В мероприятии примут участие учащиеся всех отделений школы. Солисты различных специальностей и творческие коллективы музыкального отделения: оркестр народных инструментов, концертные хоры «Камертон», «Жаворонок», «Радуга», хор выпускников прошлых лет «Камертон 20 лет спустя», а также хореографический ансамбль «Волжаночки».

Перед началом мероприятия в фойе Культурного центра «Автоград» гости мероприятия смогут увидеть выставку творческих работ учащихся художественного отделения «Ориентир - творчество», услышать выступление эстрадного ансамбля «Автограф».

Вход свободный.   0+

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Мероприятия Тольятти

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