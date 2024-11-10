В честь 35-летия детской школы искусств "Камертон" союстоится юбилейный концерт

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14 ноября в 18.00 в большом концертном зале Культурного центра «Автоград» состоится юбилейный концерт, посвящённый 35-летию со дня основания детской школы искусств «Камертон» городского округа Тольятти и памяти первого руководителя Васильева Александра Владимировича, Заслуженного работника культуры Самарской области.



В мероприятии примут участие учащиеся всех отделений школы. Солисты различных специальностей и творческие коллективы музыкального отделения: оркестр народных инструментов, концертные хоры «Камертон», «Жаворонок», «Радуга», хор выпускников прошлых лет «Камертон 20 лет спустя», а также хореографический ансамбль «Волжаночки».



Перед началом мероприятия в фойе Культурного центра «Автоград» гости мероприятия смогут увидеть выставку творческих работ учащихся художественного отделения «Ориентир - творчество», услышать выступление эстрадного ансамбля «Автограф».



Вход свободный. 0+

Фото: минкульт СО