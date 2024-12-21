Уникальный музыкальный проект опера-сказка «Морозко» пройдет в Тольятти

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25, 29 декабря и 8 января в Большом концертном зале Филармонии состоятся показы оперы-сказки «Морозко» Михаила Красева в исполнении детских и студенческих коллективов Самарской области. (6+)



Спектакль, адаптированный для юных исполнителей, представляет собой масштабный проект, направленный на развитие музыкально-театральной среды и поддержку одаренной молодежи.



Как отметила руководитель проекта, Юлия Лескина :

«Проект «Морозко» решает разноплановые задачи в работе с детьми и молодежью нашего города: ребята - актеры и музыканты получают сильный импульс к росту, видят перспективы развития и в собственном городе, востребованность и благодарность очень мотивируют . А зрители получат очень качественный музыкальный спектакль, окунутся в настоящую сказку, где добро побеждает зло, где много юмора и поэзии, волшебной музыки и красоты. Где воспитается ценность, которую нужно сохранять также внимательно, как и другие ценности - трудолюбие . Сказка показывает страшный мир без любви и мир, где любовь все преображает».



Творческим коллективом проведена колоссальная работа . Для постановки оперы, приглашен Виктор Валентинович Мартынов — режиссёр и художественный руководитель театра «Дилижанс» в Тольятти.



«Морозко» – уникальное произведение, сочетающее традиции русской народной песенности и классической оперы, объединяющее оперное пение, хореографию, театральные элементы и инструментальную музыку. Перед каждым представлением пройдут интерактивные мероприятия: мастер-классы, игры и викторины.

Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив.

Фото: минкульт СО