Умер худрук театра "Ромэн" народный артист СССР Николай Сличенко

160

Художественный руководитель Московского цыганского театра "Ромэн" народный артист СССР Николай Сличенко умер на 87-м году жизни. Об этом сообщили в театре в среду, передает ТАСС.

"С глубоким прискорбием извещаем, что на 87-м году ушел из жизни Николай Алексеевич Сличенко - художественный руководитель театра, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР", - сказали в театре.

Николай Сличенко родился в 1934 году в цыганской семье. После войны поступил в труппу театра "Ромэн". В 1972 году окончил Высшие режиссерские курсы в ГИТИСе, а с 1977 года возглавил коллектив. В октябре 1978 года Сличенко создал на базе музыкального училища имени Гнесиных специальную студию для подготовки кадров для театра "Ромэн".

"В творческой биографии Николая Алексеевича множество ярких актерских работ, сыгранных на подмостках родного театра и в кино. Выдающиеся режиссерские работы, которые подняли цыганский театр "Ромэн" на новую ступень", - отметили в пресс-службе театра.

Фото из открытых источников