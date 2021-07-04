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Церемония прощания с Николаем Сличенко завершилась в Московском цыганском театре "Ромэн"

4 июля 2021 15:45
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Николая Сличенко похоронят на Троекуровском кладбище.

Церемония прощания с народным артистом СССР Николаем Сличенко, умершим 2 июля на 87-м году жизни, завершилась в Московском цыганском театре "Ромэн", который он возглавлял более 40 лет. Артиста проводили аплодисментами и криками "браво" коллеги и поклонники его творчества, передает ТАСС.

Прощание проходило на сцене театра, где был установлен гроб в окружении красных и белых цветов. В зале звучали цыганские песни и романсы в исполнении Сличенко. Проститься с худруком пришли народный артист России, советский, болгарский и российский эстрадный певец Бедрос Киркоров, помощник руководителя Федерального агентства по делам национальностей Олег Серегин, а также актеры театра "Ромэн", среди которых Моисей Оглу, Николай Сергиенко, Артур Богданов и многие другие.

Сличенко стал легендой при жизни, отметил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский. "Это был человек, который пришел в театр "Ромэн" в 1951 году, 70 лет назад. <…> Менялись поколения, а любовь к нему по всей нашей стране оставалась неизменной. Это было потрясающее явление", - подчеркнул Кибовский.

"Он был красив, обаятелен, аристократичен. От него так и шло человеческое тепло. Он имел огромный опыт, мудрость, находил подход ко всем. Никогда не повышал голоса. Был человек невероятной души и таланта", - сказала руководитель Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер.

"С каждым днем мы все больше будем понимать, кого мы потеряли. И с каждым днем будем все больше благодарить судьбу за то, что она позволила нам быть современниками этого гения. За то, что мы имели счастье стоять с ним на одной сцене", - добавил в музыкальный руководитель театра "Ромэн" Николай Лекарев.

После прощания состоится отпевание в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне. Николая Сличенко похоронят на Троекуровском кладбище.

 

Фото:   Михаил Джапаридзе/ТАСС

Теги: Николай Сличенко прощание

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