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EFC восстановила членство федераций фехтования России и Белоруссии

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EFC восстановила членство федераций фехтования России и Белоруссии

Европейская конфедерация фехтования (EFC) временно вернула статус федерациям России и Белоруссии, но атлетам предстоит участвовать в континентальных соревнованиях исключительно в нейтральном статусе.

Руководство Европейской конфедерации фехтования (EFC) приняло решение возобновить членство профильных организаций России и Белоруссии, передает РИА «Новости».

Статус был отозван у национальных федераций три года назад.

«Исполнительный комитет изучил представленные документы и подтвердил выполнение всех имевшихся финансовых обязательств. По итогам двух отдельных голосований исполнительный комитет одобрил восстановление членства обеих федераций в EFC. Членство предоставляется на временной основе – до проведения следующего конгресса», – сообщается в заявлении.

Представители конфедерации уточнили, что спортсмены из двух стран смогут выступать на турнирах EFC только в качестве нейтральных атлетов. При этом в начале июня Международная федерация фехтования (FIE) полностью сняла ограничения со взрослых россиян.

Российские фехтовальщики получат возможность соревноваться под национальной символикой уже на чемпионате мира 2026 года. Этот международный турнир пройдет в Гонконге с 22 по 30 июля.

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