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Творческие коллективы Дворца ветеранов в Самаре готовят праздничную программу к 80-й годовщине Победы

6 мая 2025 09:59
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Творческие коллективы Дворца ветеранов в Самаре готовят праздничную программу к 80-й годовщине Победы

В преддверии Дня Победы творческие коллективы Самарского Дворца ветеранов готовятся представить зрителям свои спектакли, вокальные и танцевальные номера, а также тематическую выставку. 

«9 Мая – особая дата для всех, кто был на фронте и кого Великая Отечественная война коснулась в тылу. И конечно, это особая дата для нас – потомков героев, которые мужественно защищали Родину и видели ту самую победную весну 1945 года. Своим творчеством наши коллективы выражают свою благодарность за их мужество и самоотверженность», – отметила руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары Ирина Гриднева.

Активная подготовка ко Дню Победы ведется в вокальном клубе «Ретро» Самарского Дворца ветеранов. Как отметил руководитель клуба Валерий Коротков, участники готовятся к главному празднику уже два месяца, а основу репертуара составляют военные песни. Инклюзивный театр «Ступени» накануне 80-летия Великой Победы представит зрителям постановку «Фронтовые письма», а любительский театр «Дебют» – спектакль «Женщины» по мотивам рассказа Бориса Васильева «Ветеран».

«Участники наших творческих коллективов – это в основном дети тех, кто во времена Великой Отечественной войны воевал или работал в тылу. Поэтому для нас этот праздник не просто значим, он очень близок, мы его чувствуем сердцем. И постараемся передать это тем, кто придет на наши выступления», – подчеркнула художественный руководитель клуба ветеранов «Самарская мозаика» филиала Самарского Двора ветеранов Таскиря Сханова.

Так, 6 мая в 14:00 в основном здании Дворца ветеранов (ул. Мориса Тореза, 103а) состоится Бал Победы (12+). В программе - показательные выступления творческих коллективов, выставка оружия и обмундирования времен Великой Отечественной войны и экспонатов из зоны проведения зоны специальной военной операции. Также уже сейчас в фойе Дворца ветеранов работает выставка «Женщины Куйбышевской области в годы Великой Отечественной войны» (12+), где представлены архивные документы. 

Вход на мероприятия свободный, на выставку необходима предварительная запись по телефону 261-39-43. Познакомиться с афишей мероприятий Дворца ветеранов можно на официальном сайте учреждения в разделе https://dv-samara.ru/afisha/.

Теги: Акценты

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