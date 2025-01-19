Центральная хоровая школа представит программу «От чистого истока» в САТОБ

182

23 января в 18:30 в колонном зале Самарского академического театра оперы и балета будет представлена новая концертная программа «От чистого истока».Программа включает в себя народную, духовную, классическую и современную хоровую музыку русских, зарубежных композиторов.

В концерте примут участие коллективы Хоровой школы, Детской школы искусств из Новосемейкино, Красноярского района и молодёжных хор из Нижнего Новгорода.

«Для нас очень важен процесс культурного обмена и творческого сотрудничества с коллективом, бережно хранящим традиции хорового пения. Ну и конечно, это возможность показать гостям из другого региона Самару как музыкальный город, также имеющий своё хоровое сообщество с достойным уровнем!», - рассказала главный хормейстер Центральной детской хоровой школы Ерастова Светлана Петровна.

Участники:

Младший хор «Радость» – коллектив, объединяющий учащихся 2, 3, 4 классов (хормейстер – Ерастова С. П., концертмейстер – Расторгуева И. В.)

Образцовый художественный коллектив старший хор «Ventus» – ведущий коллектив школы (хормейстер – Ерастова С. П., концертмейстер – Федорова И. В.) В творческой биографии хора – постоянное участие в оперном репертуаре Самарского академического театра оперы и балета, участие в спектаклях, поставленных силами Центральной детской хоровой школы, а также большое количество выступлений на самых разных концертных площадках. Хор «Ventus» имеет множество наград международных и всероссийских хоровых фестивалей, и конкурсов.

Народный самодеятельный коллектив хор «Овестель» (Новосемейкинская ДМШ им. О.В. Черкасовой, Красноярский район Самарской области. Хормейстер – Ерастова С. П., концертмейстер – Расторгуева И. В.).

Детский фольклорный ансамбль ложкарей «Задоринка» (Новосемейкинская ДМШ им. О.В. Черкасовой, Красноярский район Самарской области. Руководитель – Глухова А.П.). Буреева Тамуна (аккордеон), Глухова Анастасия (баян).

Молодежный хор «Контраст» Нижегородского Губернского колледжа (художественный руководитель – Подольская О., хормейстеры – Левина У. и Кулагина С.) Хор является лауреатом и обладателем Гран-При международных и всероссийских конкурсов, участником рождественских и пасхальных богослужений кафедрального собора г. Нижний Новгород.

Художественный руководитель проекта – Ирина Фёдорова.

Фото: минкульт СО