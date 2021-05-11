Третьяковка в Самаре приглашает гостей

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15 мая пройдет ежегодная всероссийская акция Ночь музеев.

Эта Ночь музеев станет первой и последней в нашем домике на Фрунзе 102 б: уже через год откроет свои двери Фабрика-кухня — этого события ждет не только Третьяковка, но и весь город.

Тема Ночи Музеев в Третьяковке звучит как «Предвкушение». Предвкушение открытия Фабрики-кухни, предвкушение преображения здания, предвкушение новой эпохи.

Вход свободный.

В программе:

16.00 Презентация работ лаборатории художественного проектирования Bomba lab, в рамках которой создавались стрит-арт произведения под руководством Андрея Сяйлева

16.30-19.30 Экскурсии по арт-объектам от их создателей

19.00 Начало лекционно-музыкальной программы

19.15-19.30 Лекция Николая Кислухина «10 заповедей музейщика»

19.30-20.00 Группа Rain Planet

20.00-20.15 Лекция Константина Зацепина «Куратор: страж у ворот»

20.15-20.45 Дуэт «Сестры» (Лидия Игольникова и Дарья Жукова)

20.45-21.00 Лекция Ренаты Насыбуллиной «Архитектура: история перерождений»

21.00-22.00 Московский ансамбль современной музыки, специальная программа «Голоса стихий»

22.00-23.00 Диджей-сет от Алексея Тилли, аудио-визуальный перформанс по мотивам выставки «Передовой отряд»

Весь вечер можно будет участвовать в строительстве музея мечты: сделать свой творческий вклад в создание интерьера Фабрики-кухни.

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