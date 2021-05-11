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Третьяковка в Самаре приглашает гостей

11 мая 2021 13:47
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Третьяковка в Самаре приглашает гостей

15 мая пройдет ежегодная всероссийская акция Ночь музеев.

Эта Ночь музеев станет первой и последней в нашем домике на Фрунзе 102 б: уже через год откроет свои двери Фабрика-кухня — этого события ждет не только Третьяковка, но и весь город.

Тема Ночи Музеев в Третьяковке звучит как «Предвкушение». Предвкушение открытия Фабрики-кухни, предвкушение преображения здания, предвкушение новой эпохи.

Вход свободный.

В программе:

  • 16.00 Презентация работ лаборатории художественного проектирования Bomba lab, в рамках которой создавались стрит-арт произведения под руководством Андрея Сяйлева
  • 16.30-19.30 Экскурсии по арт-объектам от их создателей
  • 19.00 Начало лекционно-музыкальной программы
  • 19.15-19.30 Лекция Николая Кислухина «10 заповедей музейщика»
  • 19.30-20.00 Группа Rain Planet
  • 20.00-20.15 Лекция Константина Зацепина «Куратор: страж у ворот»
  • 20.15-20.45 Дуэт «Сестры» (Лидия Игольникова и Дарья Жукова)
  • 20.45-21.00 Лекция Ренаты Насыбуллиной «Архитектура: история перерождений»
  • 21.00-22.00 Московский ансамбль современной музыки, специальная программа «Голоса стихий»
  • 22.00-23.00 Диджей-сет от Алексея Тилли, аудио-визуальный перформанс по мотивам выставки «Передовой отряд»

Весь вечер можно будет участвовать в строительстве музея мечты: сделать свой творческий вклад в создание интерьера Фабрики-кухни.

18+

Теги: Мероприятия музей Ночь музеев Третьяковка

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