«Музей «Детская картинная галерея» приглашает посетить открытие выставки «Эксклюзивная кукла особняка Клодта. Сезон 2021»

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Открытие выставок состоится 28 июня в 16.00 в особняке Клодта (ул. Куйбышева, 139).

В Самаре уже больше 15 лет работает мастерская Ольги Бакановой, Заслуженного работника культуры РФ, в которой создают авторскую куклу ручной работы. Из всего многообразия, сложившегося в этом искусстве, Ольга Баканова сосредоточилась на исторической кукле. Главное для автора и её помощниц – это костюм, и то, как он менялся от эпохи к эпохе. Для того чтобы представить моду выбранного времени в разных вариантах: женский и мужской костюм, дневной и вечерний, королевский и придворный, художница создаёт не одиночные куклы, а коллекции из 8-10 персонажей. За годы работы в мастерской создано больше десятка таких коллекций, которые показывают историю костюма от Средневековья до начала XX века.

Этим летом в особняке Клодта представлено три коллекции. Это «Карнавал бургундской моды» (XIV-XV века), «Европейское Возрождение в костюме» (XVI век) и «Ампир и бидермайер» (первая половина XIX века). Всё в куклах, начиная с эскиза, подбора тканей, отливок из фарфора до росписи лиц, создания костюмов, обуви, париков и аксессуаров, сделано Ольгой Бакановой и её помощницами вручную. Работа над каждой исторической коллекцией занимает около двух лет, и в этом году посетители увидят четыре премьерных куклы в платьях и костюмах пушкинского времени.

Вместе с куклами зрителей ждёт выставка «Какого цвета настроение?». В неё вошли картины, рисунки, макеты и керамика детей, которые занимаются в художественных студиях при музее. Начинающим художникам 5-7 лет, самым опытным – 15-17. Они ещё учатся работать с цветом, формой, пространством и изображают в своих работах реальный мир теми средствами, которые им доступны. Но в том, что касается выразительности, эмоциональности и передачи настроения - этим юные художники уже владеют наравне с профессионалами.

Для всех, кто интересуется прошлым Самары, в музее работает постоянная экспозиция «Бытокультура конца XIX – начала XX века». К ней относятся интерьеры особняка, в которых сохранилась родная планировка, лепнина, печи и изразцовый камин, и небольшой зал, бывшая курительная, где собраны старинные музыкальные инструменты и приборы.

Для удобства посетителей в июле и августе музей изменил график работы: каждый четверг экспозиции открыты с 11.00 до 20.00, касса до 19.30. Все остальные дни музей работает с 9.00 до 18.00, касса до 17.30.

Выставки будут открыты для посещения до конца сентября 2021 года.

Фото: пресс-служба музея