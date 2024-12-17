Тольяттинский колледж искусств им. Р.К. Щедрина отметил 55 лет со дня своего основания

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Тольяттинский колледж искусств им. Р.К. Щедрина – одно из старейших образовательных учреждений города – отметил 55 лет со дня своего основания!

За годы работы Тольяттинский колледж искусств им. Р.К. Щедрина выпустил более 2 тысяч молодых музыкантов. Сегодня одни ведут концертно-исполнительскую деятельность, гастролируют по всему миру, другие преподают в музыкальных учреждениях, а ещё занимаются благотворительностью, организовывают собственные фонды поддержки начинающих талантов. Все это говорит о высоком уровне образования, об прекрасной, слаженной работе коллектива колледжа.

Врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина поздравила коллег с юбилеем учреждения:

- Поздравляю коллег с такой важной датой! Желаю с таким же вдохновением обучать музыке, приобщать к искусству и получать от этого самые приятные эмоции.

Фото: минкульт СО