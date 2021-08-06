Сотрудники Музея имени Алабина в Самаре готовят иконы Журавлева к экспозиции

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Как проходит подготовка икон к экспозиции? Какие музеи и частные коллекции представили ценные иконы Журавлева? Из каких городов России приехали иконы? Организаторы выставки и сотрудники музея поделились деталями.

Подготовка выставки – это технически сложный проект, который требует особого внимания к экспонатам. Следует учесть огромное число нюансов, среди которых нынешнее состояние и сохранность икон, логистика и обеспечение безопасности.

Для подготовки экспозиции сотрудники музея провели колоссальную подготовительную работу.

«Скажу честно, для экспонирования предметов такого класса ранее музей был не подготовлен. Мы специально закупили оборудование, которое сделало возможным эту выставку, - рассказала Елена Тёпленькая заведующий выставочно-организационным отделом Музея имени Алабина. – Теперь наш музей модернизирован современной техникой - воздух в выставочных залах поддерживает заданную влажность и температуру. Это обеспечивают увлажнители и кондиционеры, а термогигрометры контролируют данные".

Например, во время отопительного сезона была опасность, что могут деформироваться или потрескаться деревянные экспонаты. С икон мог осыпаться красочный слой. Экспозиция Журавлева будет проводиться в постоянном режиме. Благодаря новому оборудованию, музейный климат позволит делать больше экспозиций.

К проведению выставки Журавлева музей приобрел 12 современных прожекторов, которые помогут безопасно для экспонатов делать световые пятна, выделяя самое важно на выставке».

Специальное оборудование было закуплено в рамках государственной программы Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года».

Для выставки икон Журавлева были созданы специальные дизайнерские проекты выставочного пространства. Пространства для Музея имени Алабина будет отличаться от дизайна выставок в Москве и Санкт-Петербурге.

Была проведена работа по упаковке и транспортировке всех предметов выставки. Например, иконы из Эрмитажа доставляли на автомобилях. Экспонаты были помещены в специальные климатические, чтобы в них поддерживался постоянный режим. Машины были оснащены специальным амортизационным оборудованием. Оно предотвращает тряску во время пути. Машины сопровождались специализированной вооруженной охраной.

Главный хранитель фондов Анна Ратнер и главный научный сотрудник отдела фондов Екатерина Елисеева посетили Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург и Сергиев Посад. Они приняли работы иконописца у музейных коллег и сопроводили с охраной к месту экспозиции.

В настоящее время известно около тридцати работ Григория Журавлёва. Его творения представлены в Государственном Эрмитаже, Государственном музее истории религии, церковно-археологическом кабинете Московской духовной академии в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, собрании икон Фонда апостола Андрея Первозванного, Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина, Самарском епархиальном церковно-историческом музее, Екатеринбургском музее изобразительных искусств, а также в монастырях, храмах и частных коллекциях – как в России, так и за рубежом.

Благодаря кропотливой работе музейных работников удалось собрать и бережно доставить из разных уголков страны на единую экспозицию примерно половину известных икон Журавлёва.

Серия выставок «Вопреки невозможному. Нерукотворные иконы Григория Журавлёва» проводится в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, в рамках государственной программы Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года».

Церемония открытия выставки с участием почётных гостей состоится в Музее имени Алабина 19 августа, в 19.00 час.

Рекомендуемое возрастное ограничение для посетителей выставки «Вопреки невозможному. Нерукотворные иконы Григория Журавлёва:

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