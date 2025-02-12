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САТОБ: планы до конца 94-го сезона

12 февраля 2025 15:15
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Весной планируется проведение традиционного Пасхального концерта под управлением Маэстро В.А. Гергиева.

Самарский академический театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича продолжает 94-й театральный сезон, до окончания которого жителям и гостям Самарской области предстоит стать свидетелями ряда грандиозных событий: премьер, фестивалей, гастролей и иных творческих проектов.

Напомним, что 1 февраля на Малой сцене театра состоялась премьера спектакля «Метель» по бессмертной повести Александра Сергеевича Пушкина – театрализованная фантазия, сплетающая в единое звучание эпохи начала XIX и XX века: прозаический текст и романсы на стихи Пушкина, актерскую игру, вокал, музыку Георгия Свиридова в исполнении артистов оркестра и уникальное видео оформление. В спектакле принимают участие солисты оперы и камерный ансамбль театра. Музыкальный руководитель – Евгений Хохлов, режиссёр-постановщик, автор сценария и сценографии – Оксана Штанина.

16 февраля в Колонном зале театра состоится юбилейный концерт солистки оперной труппы театра, заслуженной артистки Самарской области и лауреата международных конкурсов Татьяны Гайворонской (сопрано).

23 февраля ко Дню защитника Отечества будет показана опера              А. Бородина «Князь Игорь».

Весной планируется проведение традиционного Пасхального концерта под управлением Маэстро В.А. Гергиева.

В дни празднования Международного женского дня – 1, 8 и 9 марта на Малой сцене театра будет представлена концертная программа «Ради женщин». В исполнении мужского коллектива солистов оперной труппы театра прозвучит трепетная волнующая музыка, каждая нота которой повествует о возвышенных сокровенных чувствах.

5 марта в день первого исполнения Седьмой (Ленинградской) симфонии Д.Д. Шостаковича оркестр театра исполнит это легендарное произведение. Концертная программа будет сопровождаться эксклюзивным видеоконтентом с использованием хроники военных лет.

26 марта на Малой сцене состоится концерт, приуроченный к юбилею солистки оперы Натальи Фризе (меццо-сопрано).

С 30 марта по 13 апреля пройдет Первый фестиваль классического балета «Наследие», который откроется премьерой двух одноактных балетов:

Балет «Роман бутона розы» на музыку Рикардо Дриго Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик – Евгений Хохлов, балетмейстер-постановщик – Наталья Воскресенская, художник по костюмам – Татьяна Ногинова (по эскизам Ивана Всеволожского).

Балет «Времена года» на музыку Александра Глазунова. Это один из этапов Фестиваля народной артистки РФ Илзе Лиепа «Русский балет навсегда», культурно-просветительского и образовательного проекта, который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Новое прочтение музыки Александра Глазунова представят постановщики: Елизавета Мазуркевич, Лилия Симонова, Даниил Благов. Все они – победители конкурса молодых хореографов фестиваля «Русский балет навсегда» 2023 года. Четвёртым постановщиком стала Марианна Рыжкина, заслуженная артистка РФ, хореограф и педагог, доцент кафедры хореографии РАТИ ГИТИС.

Работа идёт под руководством наставников: Юрия Бурлака, заслуженного артиста РФ, художественного руководителя балета Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича; Марианны Рыжкиной, Елены Богданович, режиссёра, хореографа, педагога, лауреата премии Мориса Бежара.

В программе фестиваля «Наследие» спектакли и грандиозный Гала-концерт с участием звезд Большого театра России, Мариинского театра, Музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, а также лектории, кинопоказы, встречи с артистами.

Планируется, что фестиваль «Наследие» будет проводиться ежегодно, чередуя балетный и оперный репертуар.

Далее театр представит блок мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы:

В апреле на Малой сцене состоится премьера оперы «А зори здесь тихие» по повести Б. Васильева, реализованной совместно с ГИТИС. Режиссер – Вероника Пустоварова, студентка 5 курса ГИТИС, факультет музыкального театра, Мастерская профессора А.А. Бармака.

2 мая будет представлена двухчастная программа, в первом отделении которой состоится премьера балета «Дом у дороги» на музыку Валерия Гаврилина. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик – Евгений Хохлов, балетмейстер-постановщик – Дмитрий Антипов. Во второй части прозвучит концертная программа «Александр Невский. Ледовое побоище», которая будет сопровождаться эксклюзивным видеоконтентом.

Также в преддверии 9 мая предполагается серия гала-концертов, посвященная 80-летию Великой Победы в ВОВ с участием симфонического оркестра и ведущих солистов театра. 

В июне 94-й театральный сезон завершится премьерой современного балета на музыку Михаила Крылова «Крылья. Время любить» в хореографии Александры Тихомировой, либретто Вячеслава Заренкова. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик – Евгений Хохлов.

Теги: Самара

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