Самарский областной художественный музей представляет выставку Романа Третьякова «Южный ветер»

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Самарский областной художественный музей представляет выставку замечательного современного живописца Романа Третьякова. Творческий путь художника, уроженца приморской Керчи, неразрывно связан с Крымом. Самые яркие полотна мастера написаны на пленэре, в прибрежных городках и поселках полуострова.

Его работы входят в престижные сборники, посвященные крымской истории и географии, находятся в частных и музейных коллекциях Европы. Виртуозная игра с цветом, «южная», жизнерадостная палитра и фактурный бархатный мазок – характерные черты стиля Третьякова. Движение волн и ветра, переплетение солнечных лучей и тени становятся стержнем сюжета его пейзажей.

Роман Третьяков – художник-путешественник: из своих поездок он привозит десятки объединенных общим настроением и тематикой новых работ, написанных прямо на морском берегу или на тесных улочках прибрежных поселков. В последние годы объектом внимания мастера стали не только пейзажи Крыма, но и Карпаты, Черногория, западноевропейское побережье Атлантического океана.

Третьяков – художник радости, позитивного отношения к жизни.

Живописец придерживается традиций импрессионизма, переосмысленных с позиций современности. Он предлагает зрителю увлекательную постмодернистскую игру – найти скрытые цитаты из произведений французских мэтров в изображении морских скал, закатов, лодочных причалов.

«Пленэр» – лучшая метафора для живописи этого мастера, пишущего все свои полотна на природе.

13 мая – 6 июня