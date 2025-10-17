Самарский драмтеатр примет участие в фестивале «Уроки режиссуры» в Москве

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская область в топе регионов по числу участников, допущенных до полуфиналов: 30 семейных команд приглашены от нашего региона. 
«Это у нас семейное»: участники конкурса поделились секретами воспитания ко Дню отца
Врачам удалось избавить его от мучительных симптомов и предотвратить угрозу жизни, с которой он столкнулся из-за развившихся осложнений.
В Клиниках СамГМУ вернули к полноценной жизни молодого пациента, страдавшего от мочекаменной болезни
Участниками стали  депутаты-единороссы гордумы, представители «Женского движения Единой России», «Волонтёров Победы» и  «Молодой Гвардии».
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
Фестиваль дает возможность местным предприятиям представить свою продукцию широкой аудитории, наладить деловые контакты, обменяться опытом с коллегами и экспертами отрасли, а также найти новые рынки сбыта, в том числе федерального и международного уровня.
В Самаре открылся четвертый маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области»
Внимание! Работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!
«РКС-Самара»: плановые ремонтно-профилактические работы на неделю
Целью мероприятия стало знакомство с передовыми практиками и технологиями, применяемыми на одном из ключевых предприятий региона.
Участники «Школы героев» осваивали мастерство управления на КбшЖД
Она завоевала золотую медаль на Первенстве мира по самбо, которое проходило в Индонезии.
Иван Носков встретился с самарской спортсменкой Полиной Ерькиной
Эксперты расскажут о мерах поддержки, которые оказывают федеральные и региональные институты.
«Жигулёвская долина»:  в технопарке пройдёт традиционный День инноватора 
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.08
0.24
EUR 92.08
0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский драмтеатр примет участие в фестивале «Уроки режиссуры» в Москве

17 октября 2025 15:20
120
Театр драмы им. М. Горького представит спектакль Дмитрия Крестьянкина «НА ДНЕ.DOC».

21 октября Самарский академический театр драмы им. М. Горького представит спектакль Дмитрия Крестьянкина «НА ДНЕ.DOC» на фестивале «Уроки режиссуры». Постановка будет показана на сцене Московского академического театра имени Вл. Маяковского (сцена на Сретенке).   (18+)

Премьера спектакля «НА ДНЕ.DOC», жанр которого определён как «документальный разговор, услышанный в баре», состоялась в Самаре на экспериментальной сцене театра драмы 26 марта 2024 года. С первого показа спектакль полюбился самарским зрителям и всегда проходит при полном зале.

Постановка автора и режиссёра Дмитрия Крестьянкина в жанре «документальный спектакль» – не свежее прочтение Горького, а самостоятельный и самодостаточный проект, обыгрывающий название одной из визитных карточек Самары. Из разрозненных историй персонажей сплетается многокрасочное кружево, в котором можно увидеть и прочитать культурный код нашего города.

«Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры» – масштабный театральный проект, учреждённый в 2017 году, в рамках которого проходят показы спектаклей, просветительские мероприятия, режиссёрские лаборатории, театральные выставки, книжные ярмарки.

«Уроки режиссуры» – единственный в мире фестиваль, в жюри которого входят только режиссёры. Он устроен по принципу биеннале: в нечётные годы в конкурсе участвуют молодые режиссёры и судят их опытные мастера, а в чётные – мэтров оценивает новое поколение постановщиков. В конкурсной программе VII фестиваля – спектакли молодых. Объявление и награждение лауреатов премии фестиваля происходит на торжественной церемонии закрытия.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Врачам удалось избавить его от мучительных симптомов и предотвратить угрозу жизни, с которой он столкнулся из-за развившихся осложнений.
17 октября 2025, 16:43
В Клиниках СамГМУ вернули к полноценной жизни молодого пациента, страдавшего от мочекаменной болезни
Врачам удалось избавить его от мучительных симптомов и предотвратить угрозу жизни, с которой он столкнулся из-за развившихся осложнений. Здравоохранение
117
Участниками стали  депутаты-единороссы гордумы, представители «Женского движения Единой России», «Волонтёров Победы» и  «Молодой Гвардии».
17 октября 2025, 16:35
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
Участниками стали  депутаты-единороссы гордумы, представители «Женского движения Единой России», «Волонтёров Победы» и  «Молодой Гвардии». Политика
122
Фестиваль дает возможность местным предприятиям представить свою продукцию широкой аудитории, наладить деловые контакты, обменяться опытом с коллегами и экспертами отрасли, а также найти новые рынки сбыта, в том числе федерального и международного уровня.
17 октября 2025, 16:29
В Самаре открылся четвертый маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области»
Фестиваль дает возможность местным предприятиям представить свою продукцию широкой аудитории, наладить деловые контакты, обменяться опытом с коллегами и... Общество
111
В центре внимания
СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
17 октября 2025  12:32
СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
185
100% школ подключены к отоплению в Самаре
17 октября 2025  09:31
100% школ подключены к отоплению в Самаре
176
Вячеслав Федорищев поручил выстроить комплексную работу по вовлечению данных представителей бизнеса в законную экономическую деятельность.
16 октября 2025  19:08
Вячеслав Федорищев провел первое заседание штаба по экономической безопасности в Самарской области
492
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
16 октября 2025  12:39
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
334
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
16 октября 2025  10:43
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
373
Весь список