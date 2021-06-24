Самарских школьников научат создавать социальные проекты в области культуры

88

Школу социальных проектов для ребят 12-17 лет запускает фонд «Живая классика». Прием заявок в программу стартует 25 июня и продлится до 2 июля. Лучшие проекты подростков получат помощь в реализации и поддержку от крупных компаний и партнеров фонда «Живая классика».

Ребят ждут увлекательные мастер-классы от лучших специалистов по работе с литературой, музеями, некоммерческими организациями и благотворительными фондами. Занятия будут проходить в режиме онлайн два раза в неделю. За месяц интенсива подростки смогут не просто качественно изменить свою культурную жизнь, но и создадут интересные литературные проекты в своем регионе. Участие в школе социального проектирования для ребят бесплатное. Для регистрации нужно заполнить анкету:

https://docs.google.com/forms/ d/e/ 1FAIpQLSdCFghRBdQQCkoUHzfYTfh1 XwkZcw2qiHXlc79l2he5wpiqEQ/ viewform

В 2021 году Школа социального проектирования пройдет уже в третий раз. На этот раз подростки будут:

Придумывать и учиться реализовывать свои проекты в библиотеках, музеях, культурных пространствах, чтобы сделать их более интересными и доступными для разной аудитории.

Проводить исследования и создавать по их итогам журналистские, образовательные и выставочные проекты, которые опираются на литературную специфику региона.

Учиться продвигать свои проекты, а также делать новые форматы мероприятий — игры, квесты, читательские и дискуссионные клубы, выставки и благотворительные ярмарки.

Создавать медийное сопровождение проекта — от фоторепортажей и выставок до видеоблогов, блогов, фильмов и лендингов. Узнают принцип ведения социальных сетей и других способов продвижения площадок/книг/авторов/ институций.

«У наших ребят есть очень важные качества — лидерство, креативность, эмпатия, работа в команде, умение преподносить себя и свои идеи, и нам захотелось их поддержать. Во-первых, дать повод для продолжения и развития дружбы, во-вторых — опыт работы с разными кейсами, взаимодействия с разными организациями. Для кого-то из ребят это будет самореализация, а для кого-то — ранняя профориентация. Ну и конечно, нам очень важно увидеть, что волнует ребят, за что они переживают, как хотят изменить мир, и «Школа социального проектирования» идеально для всех этих задач подходит» — поделилась президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

В конце обучения педагоги и кураторы выберут самые перспективные проекты, подскажут ребятам, как их можно доработать, помогут найти партнеров, чтобы масштабировать проект.

28 августа все прошедшие экспертизу проекты будут выложены в общий доступ для голосования и презентации партнерам конкурса и фонда. Лучший проект получит гран-при и деньги на реализацию. Партнеры конкурса смогут выбрать самые интересные для них идеи и помогут подросткам воплотить их в жизнь.

Подробнее о Школе социального проектирования и оставить заявку на участие можно на сайте проекта: https://liveclassics.ru/ socialschool/.

Проект «Школа социального проектирования» реализуется при поддержке гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.