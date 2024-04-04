В Госдуме предложили доплачивать учителям за общение с родителями в соцсетях

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Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил министру просвещения РФ Сергею Кравцову предусмотреть оплату учителям сверхурочных часов за общение с родителями в мессенджерах, письмо с данной инициативой есть в распоряжении РИА Новости.

"Прошу вас рассмотреть инициативу о введении для педагогов - классных руководителей системы оплаты сверхурочных рабочих часов за коммуникацию с родителями и учениками с помощью цифровых мессенджеров. Предлагается принять за константу норму переработки в размере 1 часа ежедневно. Оплата таких переработок может осуществляться в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса РФ не менее чем в полуторном размере", - говорится в обращении.

В письме сообщается, что в феврале 2024 года силами сотрудников аппарата Чернышова было проведено исследование, в котором анонимно приняли участие более двух тысяч учителей из всех федеральных округов России, выполняющих задачи классного руководства.

"Подавляющее большинство (86%) заявило, что на общение с родителями в чатах они тратят около одного часа в день суммарно. 75% указали на то, что сообщения от родителей приходят не только в нерабочее время, но и после 21.00 и в выходные дни. При этом педагоги (93%) отвечают на такие сообщения, несмотря на время отдыха", - приводятся данные исследования.

Фото: freepik.com