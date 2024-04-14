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 Минпросвещения включило гольф и роллер-спорт в школьную программу по физкультуре

14 апреля 2024 18:31
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Помимо гольфа и биатлона, школьники смогут также выбрать модуль по роллер-спорту.

В пятницу, 12 апреля, на портале правовых актов опубликован приказ Минпросвещения о внесении изменений в федеральные программы общего и среднего образования. В документе, состоящем из почти 1200 страниц, идет речь о новых учебных модулях по труду, физкультуре, культуре, языкам коренных народов и многом другом, пишет «Парламентская газета».

Большой пакет изменений планируют внести в программы физической подготовки. Так, например, в школах может появиться отдельный модуль по гольфу: в его рамках детей будут учить истории гольфа в России и мире, этикету и правилам безопасности при проведении соревнований, основным понятиям и правилам и работе с инвентарем.

С ним соседствует модуль по биатлону — он, по мнению составителей документа, должен прививать школьникам не только практические навыки, но и развивать в них внутреннюю организацию, самодисциплину и навыки командной коммуникации. При этом изучаться модуль может на усмотрение руководства школы, в том числе и на постоянной основе, за счет части учебного плана по физкультуре или в виде дополнительных часов, которые выделяются на спортивно-оздоровительную работу.

Помимо гольфа и биатлона, школьники смогут также выбрать модуль по роллер-спорту — здесь в качестве основных преимуществ указываются его доступность для освоения всеми желающими вне зависимости от пола и уровня физического развития, а также сочетаемость практически со всеми базовыми видами спорта: от легкой атлетики до гимнастики.

«На уровне начального общего образования могут быть изучены техники фигуриста (вращения, прыжки, в том числе аксель, тулуп, флип, лутц — хореографические элементы), техники фристайл-слалома (змейки, восьмерки на одной ноге вперед и назад, кораблик, бабочка), а также техники слайдов и дисциплины самокат, включая базовые трюки», — отмечается в документе.

Новой программой предусмотрены также занятия чир-спортом, в котором хореография сочетается с элементами гимнастики и акробатики. В рамках этого модуля детей научат выполнять кувырки вперед и назад, вставать на мостик и «строить» живые пирамиды.

 

 

Фото:   freepik.com

Теги: Школа

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