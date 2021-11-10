Самарская область присоединится к выбору лучшего фильма Международного студенческого фестиваля ВГИК

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Показы фильмов российской программы фестиваля будут организованы в 31 регионе России. Фильмы смогут посмотреть зрители в городах и селах.



Международный студенческий кинофестиваль ВГИК – яркое событие российской культуры. Каждый год фестиваль открывает новых авторов, работы которых получают призы престижных международных и российских кинофестивалях. Победителями фестиваля ВГИК в разные годы становились Андрей Кончаловский, ставший первым победителем фестиваля в 1961 году, Элем Климов, Василий Шукшин, Сергей Соловьев, Никита Михалков, Вадим Абдрашитов. Победителями последних лет стали режиссеры Александр Хант и Борис Акопов, Александр Цой.



В этом году фестиваль отмечает 60-летие. Статус международного фестиваль ВГИК получил в 1970 году.



41-ый Международный студенческий кинофестиваль проводят Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова, Продюсерский центр «ВГИК-Дебют», АНО «Творческая студия «СТЕЛЛА» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Национального Фонда поддержки правообладателей.

В рамках показов будет проводиться зрительское голосование, по итогам которого на церемонии закрытия фестиваля 19 ноября будет вручен приз зрительских симпатий.



География и статистика вовлеченности российских зрителей выглядит так: 310 населенных пунктов, из них 72 города, в том числе города-миллионники - Москва, Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Омск, Самара, Уфа, Красноярск. В этом году к фестивалю присоединился новый регион - город Калининград и Калининградская область. Это самый западный регион, где пройдут показы фестиваля. Самый отдаленный и самый восточный регион - Магаданская область.



Уже известны победители призеры первого, российского этапа фестиваля (список можно посмотреть по ссылке), который завершился 27 октября.



15 ноября в Москве стартуют международный этап фестиваля и театральный конкурс. В международном этапе в этом году участвует рекордное количество стран – 48. Впервые на фестивале представлены молодые кинематографисты африканского континента – зрители увидят фильмы, снятые в Гане, Зимбабве, Кении, Сенегал, ЮАР, Танзании, Эфиопии, Судане, Нигерии.