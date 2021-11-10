Я нашел ошибку
Главные новости:
Дорога связывает многочисленные населенные пункты и ведет в районный центр.
В Безенчукском районе по нацпроекту отремонтировали 13 километров туристического маршрута
Самарская область – один из регионов России с высоким туристическим потоком.
С января по сентябрь туристский поток на территории Самарской области составил более полутора миллионов человек
"В этот праздничный день хочу пожелать всем сотрудникам органов внутренних дел счастья, благополучия, дальнейшей плодотворной работы на благо Российской Федерации".
Игорь Комаров поздравил личный состав и ветеранов органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником
Впервые на фестивале представлены молодые кинематографисты африканского континента.
Самарская область присоединится к выбору лучшего фильма Международного студенческого фестиваля ВГИК
Своими руками они изготовили для медиков, которые спасают жизнь пациентам с коронавирусной инфекцией, теплые вещи. 
Волонтеры «серебряного возраста» региона приняли участие во Всероссийской акции «Маленькие радости для врачей»
Сегодня с раннего утра работы по размещению светодиодных гирлянд на деревьях организованы в сквере Авиаконструкторов в Советском районе.
Самару начали украшать к новогодним праздникам 
В том числе обработаны кассовые залы и залы ожидания, служебные помещения, входные группы и лестничные марши.
В Самаре на железнодорожном вокзале провели комплексную дезинфекцию
Указом Президента Российской Федерации от 08.11.2021 №627.
Заместителю начальника ГУ МВД СО Юрию Сафронову присвоено звание генерал-майора внутренней службы
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.69
-0.6
EUR 81.79
-0.86
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником
В Кинеле благодаря сотрудниками следственного управления дети-сироты получили жилье
В Самаре возложили цветы к знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область присоединится к выбору лучшего фильма Международного студенческого фестиваля ВГИК

10 ноября 2021 18:04
70
Впервые на фестивале представлены молодые кинематографисты африканского континента.

Показы фильмов российской программы фестиваля будут организованы в 31 регионе России. Фильмы смогут посмотреть зрители в городах и селах.

 Международный студенческий кинофестиваль ВГИК – яркое событие российской культуры. Каждый год фестиваль открывает новых авторов, работы которых получают призы престижных международных и российских кинофестивалях. Победителями фестиваля ВГИК в разные годы становились Андрей Кончаловский, ставший первым победителем фестиваля в 1961 году, Элем Климов, Василий Шукшин, Сергей Соловьев, Никита Михалков, Вадим Абдрашитов. Победителями последних лет стали режиссеры Александр Хант и Борис Акопов, Александр Цой.

 В этом году фестиваль отмечает 60-летие. Статус международного фестиваль ВГИК получил в 1970 году.

 41-ый Международный студенческий кинофестиваль проводят Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова, Продюсерский центр «ВГИК-Дебют», АНО «Творческая студия «СТЕЛЛА» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Национального Фонда поддержки правообладателей.
В рамках показов будет проводиться зрительское голосование, по итогам которого на церемонии закрытия фестиваля 19 ноября будет вручен приз зрительских симпатий.

География и статистика вовлеченности российских зрителей выглядит так: 310 населенных пунктов, из них 72 города, в том числе города-миллионники - Москва, Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Омск, Самара, Уфа, Красноярск. В этом году к фестивалю присоединился новый регион - город Калининград и Калининградская область. Это самый западный регион, где пройдут показы фестиваля. Самый отдаленный и самый восточный регион - Магаданская область.

 Уже известны победители призеры первого, российского этапа фестиваля (список можно посмотреть по ссылке), который завершился 27 октября.

15 ноября в Москве стартуют международный этап фестиваля и театральный конкурс. В международном этапе в этом году участвует рекордное количество стран – 48. Впервые на фестивале представлены молодые кинематографисты африканского континента – зрители увидят фильмы, снятые в Гане, Зимбабве, Кении, Сенегал, ЮАР, Танзании, Эфиопии, Судане, Нигерии.

Теги: Москва

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
"В первую очередь это связано со значительной динамикой цен в сегменте: +42% за год, что является абсолютным рекордом на рынке".
09 ноября 2021, 22:39
За миллион долларов в Москве можно купить лишь 60 "квадратов" элитного жилья
"В первую очередь это связано со значительной динамикой цен в сегменте: +42% за год, что является абсолютным рекордом на рынке". Недвижимость
490
Москва в эти выходные отмечает свой 874-й день рождения
11 сентября 2021, 12:16
Москва в эти выходные отмечает свой 874-й день рождения
К празднику столицу украсили арт-объекты из более чем 20 тысяч живых цветов. В стране
1424
Face Pay станет одним из сервисов оплаты. Другие варианты оплаты проезда также сохранятся.
01 сентября 2021, 22:18
Система FacePay заработает с 15 октября на всех станциях московского метро
Face Pay станет одним из сервисов оплаты. Другие варианты оплаты проезда также сохранятся. Общество
1202
В центре внимания
В Самарской области проведут розыгрыш ценных призов среди вакцинированных
10 ноября 2021  11:58
В Самарской области проведут розыгрыш ценных призов среди вакцинированных
309
9 ноября губернатор ответил на вопросы телезрителей в прямом эфире программы
9 ноября 2021  20:46
Дмитрий Азаров: лучше QR-коды, чем всеобщий карантин
605
Положительное влияние нерабочих дней на медицину отметил министр здравоохранения региона Армен Бенян.
9 ноября 2021  14:04
Самарская область вышла на восьмое место в России по охвату вакцинацией
559
Самарская область заняла 6 место в российском рейтинге Этнографического диктанта
9 ноября 2021  13:25
Самарская область заняла 6 место в российском рейтинге Этнографического диктанта
527
Из-за сбоя официальный инстаграм-аккаунт Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова временно не работает
9 ноября 2021  10:10
Из-за сбоя официальный инстаграм-аккаунт Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова временно не работает
685
Весь список