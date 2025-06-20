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Самара встречает «Культурный десант 45/25»

20 июня 2025 21:01
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Уже завтра на площадке к/т «Художественный» стартует форумная часть проекта «Говорим. Смотрим. Читаем. Думаем».

«Культурный десант 45/25» – это проект, призванный на языке музыки, образов и слов вспомнить о былых и рассказать о текущих подвигах, сохранить память о Великой Победе и воспеть героев настоящего времени.   0+

Уже завтра на площадке к/т «Художественный» стартует форумная часть проекта «Говорим. Смотрим. Читаем. Думаем». Запланированы встречи с писателем Захаром Прилепиным, поэтами Анной Долгаревой и Марией Ватутиной, актрисой Ксенией Алферовой, режиссером Максимом Фадеевым.

Музыкальная часть проекта посвящена современным историческим событиям.
Донецкий симфонический оркестр («Оркестр непокорённых»), хор имени А.В. Александрова, оркестр камерной музыки Леонида Лундстрема, солист — Пётр Лундстрем (скрипка). Концерт-симфония «Русскому Донбассу» пройдет в Самарской филармонии.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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