Почти каждый четвертый самарец считает Пушкина любимым поэтом

Я нашел ошибку
Главные новости:
Во Дворце бракосочетания Самары сертификат молодой паре сегодня вручил министр здравоохранения региона Армен Бенян.
В губернии стартовал проект для молодожёнов «Здоровье будущих родителей и их детей»
Временно ограничат движение транспорта по дороге в поселке Прибрежный.
Фестивальная поляна готовится принимать Молодёжный форум ПФО «iВолга»
Песни из фильмов Эльдара Рязанова и советского кино представит Дмитрий Длясин - автор и исполнитель песен в стилях джаз, фолк, регги и других.
Бесплатный акустический концерт состоится сегодня в самарском сквере Эльдара Рязанова
Глава региона обратил внимание на вопрос оснащения отделения больницы оборудованием и дал поручение ускорить эту работу.
Дмитрий Азаров проконтролировал ход ремонта Центральной горбольницы в Снежном ДНР  
70 населенных пунктов Подмосковья остались без электроэнергии из-за непогоды
70 населенных пунктов Подмосковья остались без электроэнергии из-за непогоды
В России могут запретить смену пола до конца июля
В России могут запретить смену пола до конца июля
В центре городов-миллионников продается только 9% новостроек
В центре городов-миллионников продается только 9% новостроек
40% родителей Поволжья считают гибридный график лучшим форматом работы для воспитания детей
40% родителей Поволжья считают гибридный график лучшим форматом работы для воспитания детей
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.69
-0.88
EUR 99.82
-0.9
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Почти каждый четвертый самарец считает Пушкина любимым поэтом

8 июля 2023 10:47
205
Почти каждый четвертый самарец считает Пушкина любимым поэтом

В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

Абсолютный лидер поэтического рейтинга SuperJob — Пушкин: почти каждый четвертый самарец считает его любимым поэтом (22%). Чаще всего респонденты вспоминали произведения «солнца русской поэзии», известные со школьных лет, — «У лукоморья дуб зеленый…» (3,6%), «Я помню чудное мгновенье…» (3,3%), «Евгений Онегин» (3,1%), «Я вас любил…» (2,7%) и «Зимнее утро» (2,6%).

На втором месте — Сергей Есенин: его процитировал каждый девятый (11%), причем среди женщин поклонниц творчества «московского озорного гуляки» больше, чем среди мужчин. Самые популярные стихи Есенина — «Береза» (2,2%), «Не жалею, не зову, не плачу…», «Письмо к женщине» и «Заметался пожар голубой…» (по 0,8%).

На третьем месте рейтинга народных поэтов — Михаил Лермонтов (9%). Этот классик русской литературы более популярен среди мужчин. Самые цитируемые произведения Михаила Юрьевича — «Бородино» (2,5%) и «Парус» (1,1%).

В топ-5 наиболее читаемых русских поэтов вошли также Федор Тютчев (6%), Владимир Маяковский и Александр Блок (по 5%). У Тютчева чаще всего вспоминают стихотворение «Весенняя гроза» (2%), у Блока — «Ночь, улица, фонарь, аптека…» (1%), а у Маяковского — «Стихи о советском паспорте» (0,5%).

Знаковые поэтессы «серебряного века», Марина Цветаева и Анна Ахтатова, набрали по 3% голосов. Самое известное произведение Ахматовой — «Я научилась просто, мудро жить…» (0,5%), Цветаевой — «Мне нравится, что вы больны не мной…» (0,2%).

Тексты Владимира Высоцкого наиболее близки 1,2% самарцев, Эдуарда Асадова и Бориса Пастернака — по 1%, Николая Некрасова и Омара Хайяма — по 0,9%. По 0,8% процитировали Иосифа Бродского и Евгения Евтушенко, которые при жизни во многом придерживались антагонистических взглядов.

Время проведения: 16 августа — 5 октября 2022 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
40% родителей Поволжья считают гибридный график лучшим форматом работы для воспитания детей
08 июля 2023, 12:43
40% родителей Поволжья считают гибридный график лучшим форматом работы для воспитания детей
29% трудоустроенных жителей Поволжья с детьми считают, что им необходимо перейти на гибридный формат работы. Общество
140
65% жителей Самары трепетно относятся к истории своей семьи
08 июля 2023, 11:56
65% жителей Самары трепетно относятся к истории своей семьи
Как показал опрос, практически в каждой третьей семье Самары хранят вещи, которые передаются из поколения в поколение. Общество
170
Работа позволяет развиваться профессионально каждому второму самарцу
07 июля 2023, 09:18
Работа позволяет развиваться профессионально каждому второму самарцу
О положительном влиянии работы на профессиональное развитие старшее поколение говорит чаще респондентов до 34 лет. Общество
288
В центре внимания
Специальные технические средства позволят повысить эффективность боевых действий.
7 июля 2023  18:54
Дмитрий Азаров во время поездки в зону СВО осмотрел созданный пункт управления связью
442
Было принято решение об индексации утилизационного сбора на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы с 1 августа этого года.
7 июля 2023  17:51
Правительство РФ приняло дополнительные меры по поддержке российского автомобилестроения - ранее с такой инициативой выступал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
2269
Руководитель области объехал несколько воинских подразделений, чтобы лично пообщаться с военнослужащими и узнать, какая поддержка требуется им самим и членам их семей.
7 июля 2023  16:07
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с бойцами из Самары в зоне СВО
671
7 июля 2023  14:55
Дмитрий Азаров про ситуацию на заводе «Промсинтез»
455
В настоящее время реализован первый этап ограничения парковки по улице Молодогвардейской от улицы Вилоновской до улицы Ульяновской.
7 июля 2023  08:40
В историческом центре Самары по улице Молодогвардейской вводится ограничение парковки
403
Весь список