Около 45 тысяч зрителей на стадионе «Солидарность Самара Арена» дали старт 30-й Студвесне

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Вчера, 18 мая, на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоялась грандиозная церемония открытия XXX «Российской студенческой весны». На арене собралось около 45 тысяч человек, чтобы дать старт масштабному культурно-творческому событию федерального уровня, которое охватит весь регион. Участников и организаторов фестиваля в рамках церемонии открытия поприветствовали Президент России Владимир Путин, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.

XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» по своим масштабам уже стал рекордным за всю свою историю – в нем участвуют около 5000 участников и гостей из 85 регионов РФ, а также делегации стран ближнего зарубежья. Президент страны Владимир Путин в своем обращении отметил символичность того, что юбилейный фестиваль проходит в столице Самарской области. «Первые фестивали проходили именно здесь, в Самаре. И конечно, символично, что сегодня этот прекрасный гостеприимный волжский город с уникальным многоцветием национальных традиций вновь собрал молодых людей из всех регионов нашей страны, а также из государств СНГ и, особо отмечу, из Донецкой и Луганской народных республик», - подчеркнул Глава государства.

Президент также отметил, что фестиваль для многих участников становится стартом в профессиональной карьере, помогает найти единомышленников, наставников, верных друзей. «Студенческая весна» – это не просто яркое культурное событие. Это огромное пространство молодой творческой энергии, где каждый может открыть для себя новые горизонты и добиться успехов. В современном очень динамичном мире для студента, будущего профессионала огромную роль играют глубокие знания, стремление всегда учиться, умение работать в команде, – заявил Президент страны, – Но, чтобы раскрыть свои лучшие качества в полной мере, значимы готовность служить людям, обществу, родной стране, патриотизм, ответственная и активная гражданская позиция, вовлеченность в дела своего региона, города, поселка ‒ словом, важно чувствовать, разделять те ценности, которые составляют основу нашего общества. Убежден, именно так вы, талантливые, целеустремленные молодые люди, и намерены строить свою жизнь».

На церемонии открытия фестиваля, билеты на которую по предварительной заявке мог бесплатно получить любой желающий, зрители увидели грандиозное шоу «Восход». Его создатели - режиссер-постановщик Алексей Сеченов и компания Sechenov.com, которая за 14 лет организовала более 76 шоу международного и федерального уровней. Для церемонии в Самаре были созданы уникальные декорации, которые работали на 360 градусов, чтобы действие на сцене увидели все зрители на стадионе. В рамках мероприятия выступили Александр Панайотов, Therr Maitz, L'One, Сюзанна, Никита Каменский, Ксения Минаева, группы Shanyana и Guru Groove, NeZabava, «ЭТНАДЭНС» и другие. Наблюдать за открытием фестиваля смогли жители не только всей Самарской области, но и страны. Торжественное мероприятие транслировали на большом экране фестивального городка на площади Куйбышева, на телеканалах и в социальных сетях.

Губернатор Дмитрий Азаров, обращаясь к участникам фестиваля и своим землякам, подчеркнул, что красочная церемония открытия Студвесны – это начало грандиозного праздника, который стартует на гостеприимной самарской земле. «Мы поделимся с вами лучшим, что у нас есть: шикарными волжскими закатами, за которыми всегда приходят восходы, многонациональной культурой нашей родной земли, гостеприимством, атмосферой дружбы и единения! Надеюсь, вы в полной мере ощутите широту самарской души! Пусть эта невероятная атмосфера будет с нами все дни фестиваля! Наша красавица-Самара на эти дни станет молодежной столицей России - благодаря вам! - сказал Глава региона. - Студенческая весна уже зажгла сотни, тысячи звезд. И я хочу сказать вам: все получится! Главное – верить в себя, ставить перед собой смелые цели, достигать их, а если надо – начинать все с начала, своих не бросать и любить нашу великую и прекрасную Родину - Россию! Вместе – мы непобедимы!»

Впервые в истории Студвесны фестиваль выходит на улицы города, чтобы радовать не только самих участников, но и всех жителей областной столицы. Так в дни проведения фестиваля с 12:00 до 22:30 на площади Куйбышева и на второй очереди набережной будет работать «Фестивальный городок». Горожане и гости Самары смогут посетить спортивные и интерактивные площадки, музыкальные и хореографическую сцены, лектории, выставочные зоны. Запланированы концерты известных музыкальных групп и исполнителей. Кроме того, все желающие имеют возможность бесплатно попасть на просмотр конкурсных программ - для этого надо заранее получить билет на сайте https://studvesna63.ru/. Фактически Студвесна в Самаре будет ярким и насыщенным культурным событием всероссийского масштаба для всех жителей региона.

Напомним, что XXX «Российская студенческая весна» проводится в Самаре по инициативе областного студенчества и благодаря Губернатору Дмитрию Азарову. Творческая молодежь предложила провести юбилейную Студвесну в Самаре - в том городе, где родился фестиваль. Глава региона поддержал эту инициативу и помог отстоять заявку губернии на федеральном уровне.

«В этом году Cтудвесна вернулась на свою историческую родину, в родную гавань – на самарскую землю. И я хочу выразить огромные слова благодарности Дмитрию Игоревичу Азарову за тот праздник, который подарен всем жителям Самарской области. От имени Российского союза молодежи хочу выразить особенные слова благодарности в адрес Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за поддержку Студвесны и всего творческого студенчества нашей страны», - сказал председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.

Подробная программа фестиваля и билеты доступны на сайте https://studvesna63.ru/

Фото: Юлия Рубцова