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Общественная акция «Живая история Самарской губернии» пройдет в Борском районе

25 июня 2021 12:59
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Общественная акция Живая история Самарской губернии пройдет в Борском районе

С 26 июня по 2 июля в муниципальном районе Борский пройдет областная общественная акция «Живая история Самарской губернии».

26 июня в 19:00 на площади «Центральная» в с. Борское состоится торжественное открытие уникальной интерактивной выставки с дополненной реальностью (AR) «Живая история Самарской губернии».

Программа открытия будет включать в себя большое количество увлекательных мероприятий: уличный фестиваль кино, проведение тематической викторины по объектам выставки, работа интерактивной площадки «Поздравь Самарскую губернию с юбилеем», детской площадки с анимационной игровой программой и многое другое. Почетными гостями на открытии станут депутат Самарской Губернской думы 6-го созыва Николай Сомов и уполномоченный представитель Федерации независимых профсоюзов Самарской области по взаимодействию с органами местного самоуправления Дмитрий Холин.

С 28 июня по 1 июля 2021 года все жители и гости муниципального района Борский смогут стать участниками деловой программы «Ресурсная среда для каждого», в рамках которой министерство сельского хозяйства, департамент информационных технологий и связи, министерство спорта и министерство культуры Самарской области проведут тематические форсайт-сессии, где приглашенные спикеры-специалисты в этих сферах поделятся знаниями и опытом, при помощи тренингов применят полученные знания на практике и ответят на актуальные вопросы.

Уже действуют специальные интернет-ресурсы, на которых каждый сможет познакомиться с достижениями Самарского региона: в сети «Инстаграмм» – https://www.instagram.com/history_63/, «ВКонтакте» – https://vk.com/nasledie_pobeda. Кроме того, «ВКонтакте» уже проходят три онлайн-мероприятия: конкурс плакатов и конкурс видеороликов, где можно рассказать о достоянии своей малой родины, а также онлайн-марафон по истории и достижениям Самарского региона «Живая история Самарской губернии». Итоги будут подводиться еженедельно.

Напомним, что уникальная общественно-просветительская акция «Живая история Самарской губернии» стартовала в Самарской области в виртуальном пространстве в мае 2021 года и продлится до ноября. Акция приурочена к 170-летию Самарской губернии и посвящена основным вехам в истории становления нашего региона. Выставка такого масштаба впервые проходит в нашем регионе и ее площадками станут 32 локации для жителей 37 муниципальных образований Самарской области, в которых по заранее разработанному графику будет смонтировано современное выставочное пространство. В каждом пункте выставка будет работать не менее недели. Уникальный общественно-просветительский проект реализуется при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Более подробная информация об общественной акции «Живая история Самарской губернии» и онлайн-марафоне представлена на официальном сайте акции – живаяистория63.рф, и в официальных сообществах: https://vk.com/nasledie_pobeda, https://www.instagram.com/history_63/

Теги: Живая история Самарская губерния

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