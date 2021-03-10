Новинки Лондонского фестиваля анимации LIAF представят самарцам

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18 марта в «Художественном» состоится премьера программы Лондонского международного анимационного фестиваля LIAF. Девять фильмов из Азии, Европы и США отобраны для российских показов из обширной международной и национальной программ LIAF. В этом году сразу ряд фильмов обращаются к темам психологических переживаний и травм, внутреннему опыту человека.

С идеей диссонанса между внутренним и внешним миром работает фильм Алы Нуну Лежинской. В ее работе «Во главе» страх главного героя перед внешним миром приобретает пугающий масштаб. Это фильм о желании помочь близкому человеку и невозможности это сделать.

Яркое высказывание на тему бессознательного разделения на «мы-они» транслирует фильм Ясмин Эльсен «Карусель». Героиня фильма считает, что парк –– ее территория и отчаянно противится появлению новых персонажей в своем «царстве». Этот фильм визуально выделяет смешанная техника –– стоп-моушен анимация из фетра и рисованная анимация делят мир на пространство реальности и мечты.

Два фильма из Венгрии – «Прощай, микрорайон!» Евы Дарабош и «Помощник» Анны Сёллёши отличает яркий визуальный стиль, сюрреальные метаморфозы, образы и типажи. Фильм Дарабош – ироничное и нежное прощание с микрорайоном, из которого должна в скором времени уехать героиня. Привычные сюжеты из жизни двора, сценки в соседских окнах вдруг превращаются в странные и полные неожиданного смысла метафоры, объекты теряют привычную форму и масштаб, подчеркивая магию прощания с домом. В работе Анны Сёллёши главная героиня мечтает стать бессмертной и ищет того, кто сможет ей помочь. Минималистичная и контрастная стилистика погружает зрителя в переживания героини и воссоздает мир бессознательного.

Стилистически к этим фильмам примыкает и работа словацких аниматоров Марты Прокоповой и Михала Блашко «Дикие звери». Фильм был впервые представлен в программе Berlinale Talents, которая поддерживает молодых кинематографистов. В центре внимания режиссеров три истории взросления, которые заканчиваются драматично. Марта Прокопова ведет повествование от лица не людей, но зверей, делая это осознанно: «Так мне проще рассказать историю. Этот подход дает отстраненный взгляд на проблему. Иногда добавляет новые смыслы или символизм, при этом сохраняя фокус на критическом аспекте», – комментирует Прокопова.

Еще один пример зооморфизма встречается в работе южнокорейского режиссера Лииха Кима «Маскот». Здесь за образами зверей, которые мечтают стать городскими символами, –– маскотами –– скрыта сложная проблема трудоустройства молодых корейцев: «Я пытался показать отчаяние и боль корейских тинейджеров. Работа мечты для них – госструктуры, потому что это стабильность. Количество выпускников постоянно растет, вместе с тем увеличивается и конкурс. Сейчас это 40 человек на место. Действие фильма происходит в том самом районе Сеула, где проходят собеседования, очереди на экзамен для маскотов повторяют очереди, в которых стоят сотни моих сверстников в надежде не провалить экзамен», – объясняет Лииха Ким.

Три последних фильма программы выделяются нестандартной техникой. «Нажмите кнопку, если начнется паника» Габриэля Бёмера невероятно кропотливо исполненная бумажная аппликация. В своих работах, будь то картины, фильмы или музыка, Габриэль старается поймать нить бессознательного и выстроить вокруг нее смысл, добиваясь этого юмором и абсурдистскими сюжетами.

Трагическое событие стало отправной точкой для создания фильма «Семья, которая крадет собак» Джона Си Келли. Используя диктофонные записи своего голоса, зарисовки и скетчи, автор создает пространство скорби по близкому родственнику и собственному прошлому.

Фильм Дины Великовской «Узы» полностью создан с помощью 3D-пера, это первая работа такого рода. Каждый персонаж «воссоздан» в реальности в десятках поз –– тонкая и длительная работа, которая подарила впечатляющий фильм, будто сотканный из нитей-каркасов. «Узы» уже собрали внушительное количество наград на международных фестивалях.

Лондонский анимационный фестиваль –– важнейшее анимационное событие в Европе – существует с 2003 года. Конкурсная программа представляет многообразие анимационных техник и новые тенденции в отрасли. Цель фестиваля – развенчать миф о том, что анимация – это исключительно мультфильмы для детей. Каждый год LIAF представляет аудитории умные, провокативные и актуальные фильмы режиссеров со всего мира.

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