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Никита Михалков представит в Самаре спектакль «12»

27 февраля 2024 11:40
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Никита Михалков представит в Самаре спектакль «12»

Показ спектакля «12» (16+) пройдет на сцене Самарского академического театра оперы и балета 28 февраля в 19:00. Режиссером, одним из авторов пьесы (совместно с братьями Пресняковыми) и исполнителем главной роли выступит Никита Михалков.

Спектакль поставлен по одноименному фильму Никиты Михалкова 2007 года, который в свою очередь стал ремейком картины Сиднея Люмета «12 разгневанных мужчин» (1957). Премьера спектакля прошла 24 апреля 2021 года на Исторической сцене Большого театра.

Он рассказывает о 12 присяжных, которые должны решить, виновен ли 18-летний Умар из Чечни в убийстве приемного отца – русского офицера. Улики говорят, что да, и 11 присяжных склоняются в пользу обвинительного приговора. Но 12‑й присяжный просит не спешить и разобраться с делом.

«12» – спектакль-размышление о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде; серьёзный разговор о том, что волнует сегодня каждого. Главная мысль произведения актуальна всегда: закон выше всего, но что делать, когда милосердие выше закона?

Теги: Новости Тольятти

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