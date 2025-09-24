На сцене Театра «Самарская площадь» состоится спектакль Саратовского театра драмы для детей и молодёжи «Версия»

146

25 сентября 18.30 на сцене Театра «Самарская площадь» в рамках VII Межрегионального фестиваля «Волга театральная» состоится спектакль Саратовского театра драмы для детей и молодёжи «Версия».

Александр Островский, «На всякого мудреца довольно простоты», комедия, 12+

Секрет популярности пьесы Александра Николаевича Островского «На всякого мудреца довольно простоты» в том, что и сегодня, спустя почти полтора века с ее написания, сюжет ее остается актуальным, а герои узнаваемыми, несмотря на сменившийся антураж.

Режиссер – постановщик - заслуженный работник культуры РФ – Виктор Сергиенко

Художник – постановщик – Юрий Наместников

Музыкальное оформление – Игорь Абрамович

Продолжительность 2 часа 45 минут

Фото: пресс-служба театра «Самарская площадь»