«Музыкальное сердце театра» стартует в Самаре и Тольятти

152

15 ноября состоится торжественное открытие Национального фестиваля и Премии «Музыкальное сердце театра» сразу в двух городах – в Самаре и Тольятти.

В этот день на сцене Самарского академического театра драмы им. М. Горького представят музыкально-драматический спектакль «Два благородных дона». Самарские авторы обратились к вечным образам Дон Кихота и Дон Жуана, чтобы продлить на театральных подмостках сценические судьбы двух персонажей и погрузить зрителя в изящные времена Лопе де Веги, Шекспира, Тирсо де Молины… В Драматическом театре «Колесо» им. Г. Дроздова Фестиваль откроется петербургским водевилем «Медведь». История, рассказанная в пьесе А.П.Чехова, раскрылась во всем многообразии благодаря неожиданному решению: представить героев знаменитой пьесы-шутки как персонажей черно-белой кинокартины начала ХХ века.

С момента открытия Фестиваля поклонники музыкальных театральных жанров смогут увидеть постановки, привезенные из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Иваново, Орла и Ханты-Мансийска.

Также стартует очная работа творческой Лаборатории фестиваля «Музыкальное сердце театра» под руководством композитора, заслуженного деятеля искусств Александра Пантыкина и режиссера, арт-директора фестиваля Светланы Горшковой. Каждый день, с 19 по 23 ноября в 16:30, в историческом центре Самары на площадке современного пространства КТК «Дирижабль» будут идти мастер-классы и лекции заслуженных деятелей театрального искусства: «Московский театр мюзикла. Не делайте под Маяковского, делайте под себя» от генерального директора Московского театра мюзикла Александра Новикова; «Мюзикл – три составляющих успеха» от режиссера-постановщика Дарьи Борисовой; «Про жизнь, про слезы, про любовь… Что такое мюзикл и с чем его едят?» от сценариста и продюсера Михаила Марфина и поэта-песенника, либреттиста Сергея Сашина; «Музыкальный руководитель = музыкальный продюсер. Решение музыкальных задач силами театра с помощью творчества и креатива» от российского музыканта и композитора Николая Чермошенцева; «Две светлых повести: технология сотворчества и взаимодействия с соавтором» от либреттиста, лауреата премии «Музыкальное сердце театра» Нонны Кротовой и композитора Андрея Кротова. Мастер-классы и лекции будут транслироваться онлайн в группе ВК Фестиваля.

В этом году в рамках Лаборатории было отобрано семь авторско-постановочных команд, которые работали над эскизами спектаклей. Их представят 25 ноября в формате питчинга для художественных руководителей и директоров театров, продюсеров, представителей органов управления в сфере культуры и СМИ. Победители в 19 конкурсных и 3 специальных номинациях будут определены членами Академии современного музыкального театра и объявлены 25 ноября на Церемонии вручения премии в Самаре.

В завершение фестиваля организаторы проведут дополнительное мероприятие 26 ноября – конференцию «Театр, СМИ и новые медиа: ценность сотрудничества на пути к успеху». К важному культурному диалогу будет привлечен широкий круг участников как из числа театральных деятелей, представителей органов государственной власти, так и из широкого медийного сообщества. Отдельное внимание будет уделено высшим учебным заведениям (ВУЗам), которые готовят специалистов по работе с культурной и театральной тематикой в СМИ.

Фестиваль «Музыкальное сердце театра» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ, Правительства Самарской области и Союза театральных деятелей РФ.

Фото: пресс-служба Самарского академического театра драмы им. М. Горького