Музей имени Алабина: по выставке "Тыл" пройдет кураторская экскурсия Рудольфа Голубева

Выставка предлагает взглянуть на исторические события Великой Отечественной войны глазами обычного подростка, живущего в тыловом Куйбышеве. 12+
Проходя вслед за ним от коммунальной квартиры до военного завода и обратно, мы попробуем прожить один его день в ноябре 1942 года.
Участники экскурсии узнают:
- как была устроена и чем жила куйбышевская коммуналка
- как выглядел город и как работал общественный транспорт в годы войны
- что из себя представлял труд на заводе и почему его тяжесть легла во многом на плечи вчерашних детей
- и как непрестанное чувство голода соседствовало с присутствием в городе мировой культуры и теплящейся светлой надеждой.
Фото: минкульт СО