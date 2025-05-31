Музей имени Алабина: по выставке "Тыл" пройдет кураторская экскурсия Рудольфа Голубева

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Выставка предлагает взглянуть на исторические события Великой Отечественной войны глазами обычного подростка, живущего в тыловом Куйбышеве. 12+

Проходя вслед за ним от коммунальной квартиры до военного завода и обратно, мы попробуем прожить один его день в ноябре 1942 года.



Участники экскурсии узнают:

- как была устроена и чем жила куйбышевская коммуналка

- как выглядел город и как работал общественный транспорт в годы войны

- что из себя представлял труд на заводе и почему его тяжесть легла во многом на плечи вчерашних детей

- и как непрестанное чувство голода соседствовало с присутствием в городе мировой культуры и теплящейся светлой надеждой.

Фото: минкульт СО