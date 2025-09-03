Я нашел ошибку
Главные новости:
Сильнейшие участники получат приглашение на очные соревнования, которые состоятся 27 сентября в Самаре во Дворце спорта легкой атлетики на улице Физкультурной.
Спортсменов-любителей приглашают принять участие в областном фестивале «ГТО - одна страна, одна команда!»
6 сильнейших команд ветеранов СВО встретятся во Владивостоке на Кубке по следж-хоккею «Герои нашего времени».
Сборная региона сыграет на турнире по следж-хоккею в рамках ВЭФ
С 5 по 6 сентября в областной столице пройдет VII Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя» – символ братства и духовного единства народов, исторической памяти и преемственности поколений.
В Струковскоу саду состоится торжественное открытие фестиваля «Самарское знамя»
«Производительность 360» — это ключевое мероприятие в стране по обмену опытом в сфере бережливого производства.
Делегация Самарской области примет участие в VII федеральном форуме  «Производительность 360»
Мероприятие приурочено ко Дню программиста в России и охватит все регионы страны.
Жителей губернии приглашают проверить уровень цифровой грамотности
Жители просили руководителя области помочь с решением вопроса ремонта подъездных путей и благоустройства данного населенного пункта.
Благоустройство поселка «Юбилейный»: губернатор Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
Прошло траурное мероприятие, посвящённое памяти погибших военнослужащих и граждан, отдавших свои жизни за Победу.
Сотрудники ИК-10 УФСИН СО организовали для осужденных воспитательное мероприятие в память о павших во Второй мировой войне
Международный фестиваль искусств «Шостакович. Над временем» пройдет в Самаре и Тольятти

3 сентября 2025 14:37
175
С 6 сентября по 28 сентября 2025 года в Самаре и Тольятти пройдет VI Международный Фестиваль искусств «Шостакович. Над временем».   12+

С 6 сентября по 28 сентября 2025 года в Самаре и Тольятти пройдет VI Международный Фестиваль искусств «Шостакович. Над временем».   12+
Масштабное событие представит многожанровое наследие великого композитора Дмитрия Шостаковича и панораму современного академического искусства с участием ведущих коллективов и звезд мировой сцены.
Историческая связь композитора с Самарой (в годы Великой Отечественной войны — Куйбышевым) придает фестивалю особый статус. Именно здесь, в эвакуации, Шостакович завершил свою гениальную Седьмую («Ленинградскую») симфонию, премьера которой состоялась на сцене Куйбышевского театра оперы и балета 5 марта 1942 года — событие, навсегда вписанное в историю мировой культуры.
Программа фестиваля традиционно разнообразна: оперные и балетные постановки, симфонические, камерные и хоровые концерты, а также творческие встречи и научная конференция «Шостакович в зеркале культуры XXI века» с участием деятелей культуры России.
«Это, пожалуй, самый масштабный и яркий музыкальный фестиваль. Он дает нашим зрителям, слушателям возможность соприкоснуться с творчеством Дмитрия Дмитриевича, поскольку во многих спектаклях и концертах будет звучать его музыка, музыка  его современников и последователей.   В этом году у нас насыщенная и разнообразная программа, которая предлагает разнообразие классических и современных спектаклей, яркие премьеры и творческие встречи. Мы рады встречать на самарской сцене ведущие коллективы страны, среди которых Большой театр, Московский симфонический оркестр, оркестр «Виртуозы Москвы», камерный музыкальный театр Санктъ-Петербургъ Опера, Театр Балета Бориса Эйфмана», — поделилась министр культуры региона Ирина Калягина. 
Фестиваль «Шостакович. Над временем» откроется 6 сентября в Самарской филармонии исполнением одного из самых значительных произведений Шостаковича — 14-й Симфонии, с участием звезд  российской оперной сцены Алексея Тихомирова, Валентины Феденёвой и академического симфонического оркестра Самарской филармонии под управлением Дениса Власенко. В этот же вечер прозвучит Первый концерт П. И. Чайковского в исполнении английского пианиста-виртуоза, одного из признанных лидеров мирового фортепианного исполнительского искусства  Фредерика Кемпфа.
Гостями фестиваля станет знаменитый «Хор Минина» — Московский государственный академический камерный хор под управлением Тимофея Гольберга с программой «Русская хоровая классика», посвященной 110-летию Георгия Свиридова и 130-летию Сергея Есенина. Прозвучит «Поэма памяти Сергея Есенина» для тенора, хора и симфонического оркестра и концерт для хора - «Пушкинский венок». Концерт состоится 10 сентября в Самарской государственной филармонии и 11 сентября в Тольяттинской филармонии. 
А 12 и 13 сентября на сцене Самарского академического театра оперы и балета состоится премьера балетов на музыку Н. Римского-Корсакова «Шахерезада» и И. Стравинского «Жар-птица». Балетмейстер-постановщик — выдающийся артист балета, народный артист России  -  Андрис Лиепа.
Самарским любителям музыки, безусловно, станет интересен концерт 21 сентября в Самарской филармонии «Шостакович. Ученики и современники», в котором помимо музыки Д. Шостаковича прозвучат произведения выдающихся учеников Д. Шостаковича - М. Вайберга и Б. Чайковского. В этом году весь музыкальный мир отмечает 100-летие со дня рождения выдающегося советского композитора, народного артиста СССР Бориса Чайковского. За дирижерский пульт камерного оркестра «Volga Philarmonic» встанет один из самых талантливых  молодых дирижеров страны Эрнест Алавердян. Солист — лауреат международных конкурсов, талантливый пианист Владимир Родин. 
Двум выдающимся композиторам нашей страны Исааку и Максиму Дунаевским посвящен праздничный вечер - мюзикл «Дунаевские. Двойной портрет». 17 сентября на сцену театра оперы и балета выйдут Максим Дунаевский, Дмитрий Харатьян, Нона Гришаева, звезды столичных мюзиклов и Московского театра оперетты.
Государственный Квартет Бородина — один из самых знаменитых отечественных камерных коллективов мирового уровня выступит 23 сентября на сцене Самарской филармонии с программой струнных квартетов Шостаковича и Бетховена. Ведёт концерт - известный телеведущий, лауреат Премии  «Тэффи» — Артём Варгафтик.
В тот же вечер, 23 сентября, на сцене театра оперы и балета будет показан мультижанровый спектакль «Нунча» по одноименной новелле Максима Горького из сборника «Сказки об Италии» в оригинальной постановке и при участии Аллы Сигаловой, актрисы Анны Чиповской, солиста балета Большого театра Игоря Цвирко и Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина.
24 и 25 сентября на сцене театра оперы и балета выступит камерный музыкальный театр Санктъ-Петербургъ Опера с премьерами двух постановок знаменитого театрального режиссера, народного артиста России - Юрия Александрова: 24 сентября — лирическая опера Родиона Щедрина « Не только любовь» и 25 сентября — романтическая фантазия Жоржа Бизе «Иван Грозный».
25 сентября в день рождения Дмитрия Шостаковича, в 12:00 у памятника маэстро в сквере у Самарского театра оперы и балета состоится встреча общественности и торжественное возложение цветов. А завершит этот вечер концерт государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» в Самарской филармонии под руководством выдающегося российского дирижера, скрипача, народного артиста СССР, Героя труда РФ — Владимира Спивакова. В программе прозвучат произведения Д. Шостаковича, А. Веберна и Г. Канчели.
Завершением VI Международного фестиваля искусств «Шостакович. Над временем» 27 и 28 сентября станет выступление прославленного Театра Балета Бориса Эйфмана с премьерой новой версии легендарного балета «Красная Жизель». 

 

Фото:  департамент информационной политики СО

Теги: Самара Тольятти

