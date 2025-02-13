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Государственной наградой Российской Федерации «За труды в культуре и искусстве» награждена Елена Геннадьевна Колотовкина, художественный руководитель Детского музыкального театра «Задумка».



Медалью награждаются деятели культуры, внесшие личный вклад в повышении роли отечественной культуры и искусства в жизни общества.



Елена Геннадьевна - яркая харизматичная личность с неиссякаемым запасом энергии, которая собрала коллектив единомышленников - команду опытных балетмейстеров, хормейстеров, мастеров своего дела.



За 50 лет творческой деятельности «Задумка" - творческий проект Елены Колотовкиной - многократно доказывал свой высокий профессиональный уровень по результатам выступления на конкурсах и фестивалях.



Вот уже 16 лет Елена Геннадьевна собирает в Самарской области лучшие танцевальные коллективы России и ближнего зарубежья на творческом фестивале-конкурсе «Встречи на Волге».



Начиная с 2020 года театр во главе с Еленой Геннадьевной участвует в реализации регионального проекта «Музыка для всех», в котором артисты выезжают в сельские Дома культуры, отремонтированные в рамках национального проекта «Культура». Музыкальные программы и спектакли театра, бесплатные для зрителей, пользуются большой популярностью в отдаленных от областного центра сельских поселениях.

Фото: минкульт СО