Джаз без границ: популярная британская певица выступит в Тольятти

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Суперзвезда британского джаза Эмма Смит (Emma SMITH) впервые посетит Россию и закроет сезон 2023-2024 в Тольяттинской филармонии! 6+

Певица разделит сцену с виртуозным джазовым пианистом из Армении Самвелом Гаспаряном и Джаз-оркестром под управлением заслуженного артиста Самарской области Валерия Мурзова.



Эмма выступала в составе знаменитого американского проекта Postmodern Jukebox, работала с Майклом Бубле, Робби Уильямсом, Джорджи Фэймом и др. Работает над собственным авторским проектом. Те, кто слышал певицу, в восторге от её профессионализма, страсти к музыке и умению завораживать каждым звуком.



Самвел Гаспарян востребован в Армении, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии как пианист и композитор. Работал в США, завоёвывал престижные места на международных конкурсах джаза в Монтрё и Ноттингеме. Самвел обладатель многочисленных наград, артист Universal Music Group, официальный член Национальной академии искусства и науки звукозаписи (Грэмми), артист джазового оркестра Оперы Дубаи.



В программе популярные и известные джазовые хиты: Cry Me A River (A. Hamilton), Blue Skies (Irving Berlin),. Bei Mir Bist Du Shon (Ш. Секунда) и многие другие.

Фото: минкульт СО