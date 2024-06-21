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Джаз без границ: популярная британская певица выступит в Тольятти

21 июня 2024 16:09
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Певица разделит сцену с виртуозным джазовым пианистом из Армении Самвелом Гаспаряном и Джаз-оркестром под управлением заслуженного артиста Самарской области Валерия Мурзова.

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Певица разделит сцену с виртуозным джазовым пианистом из Армении Самвелом Гаспаряном и Джаз-оркестром под управлением заслуженного артиста Самарской области Валерия Мурзова.

Эмма выступала в составе знаменитого американского проекта Postmodern Jukebox, работала с Майклом Бубле, Робби Уильямсом, Джорджи Фэймом и др. Работает над собственным авторским проектом. Те, кто слышал певицу, в восторге от её профессионализма, страсти к музыке и умению завораживать каждым звуком.

Самвел Гаспарян востребован в Армении, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии как пианист и композитор. Работал в США, завоёвывал престижные места на международных конкурсах джаза в Монтрё и Ноттингеме. Самвел обладатель многочисленных наград, артист Universal Music Group, официальный член Национальной академии искусства и науки звукозаписи (Грэмми), артист джазового оркестра Оперы Дубаи.

В программе популярные и известные джазовые хиты: Cry Me A River (A. Hamilton), Blue Skies (Irving Berlin),. Bei Mir Bist Du Shon (Ш. Секунда) и многие другие.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Тольятти

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