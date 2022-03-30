Дмитрий Азаров: «Сегодня с обновленной силой должны звучать темы патриотизма, гражданственности, единства многонационального народа России»

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В четверг, 30 марта, губернатор Самарской области, руководитель комиссии Государственного Совета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров провел первое заседание комиссии в этом году. В нем принимали участие помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, министр культуры РФ Ольга Любимова, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, народная артистка РФ Илзе Лиепа, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, члены Совета Федерации ФС РФ, руководители учреждений культуры и общественных организаций, представители регионов и творческого сообщества страны.

«Для нас, конечно, особенно важно, что мы проводим первое заседание комиссии в год, объявленный Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным годом культурного наследия народов России. И, конечно же, не стоит забывать, что мы собрались в очень непростое время. В такие дни мы особенно остро осознаем значимость нашего исторического пути, нашу духовную и культурную самобытность. Осознание себя как единого целого со своей страной, идентификация своих интересов с интересами Отечества, неразделяемое единство с Родиной служит главным фундаментом российского государства, - сказал Дмитрий Азаров, открывая заседание комиссии, - На страже сохранения традиционных ценностей нашего многонационального государства, формирование идеалов, взглядов, убеждений граждан нашей страны всегда стояла культура. И не случайно, что в самые сложные для страны времена культура принимает на себя один из первых ударов, роль ее значительно возрастает».

Глава Самарской области напомнил, что недавно Президент страны на встрече с лауреатами президентских премий в области литературы, искусства и культуры, отметил, что культура отмены в западном обществе по отношению к России превратилась в отмену культуры. «С концертных афиш, к сожалению, вымарываются Чайковский, Шостакович и Рахманинов. Запрещаются русские писатели, «отменяется» Достоевский и Толстой. Считаю, что сегодня с обновленной силой должны звучать темы патриотизма, гражданственности, единства многонационального народа России. Культура, конечно же, может стать мощным духовным оружием формирования скреп, связывающих народы России», - подчеркнул Дмитрий Азаров. Также он обратил внимание, что на прошлом заседании комиссии особый акцент был сделан на теме воспитания патриотизма и гражданского самосознания. «Мы единственная комиссия Госсовета, которая тему патриотизма вынесла в повестку своего заседания», - добавил Губернатор Самарской области.

Помощник Президента РФ Игорь Левитин отметил значимость проведения комиссии Госсовета по культуре под председательством Дмитрия Азарова и тех предложений, которые будут сформированы по ее итогам. Инициативы, требующие оперативного решения, могут быть направлены на рассмотрение Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, которую возглавляет премьер-министр Михаил Мишустин. «Если сегодня будут предложения по тому, где надо оперативно среагировать, то передадим их для рассмотрения на следующей неделе Правительственной комиссии. Если есть вопросы, которые необходимо менять в законодательстве, мы параллельно эту работу будем проводить с комитетами Государственной Думы, которые вместе с Советом Федерации будут готовить те или иные изменения. Хочу поблагодарить вас за сегодняшнюю встречу. Я думаю, вам есть, о чем сегодня рассказать и что предложить Президенту Российской Федерации», - обратился Игорь Левитин к участникам заседания.

За два года комиссия Государственного Совета по направлению «Культура», возглавляемая Дмитрием Азаровым, стала площадкой для выработки совместных решений органов федеральной, региональной и местной власти, парламентских и общественных институтов в сфере культуры, а также крупнейших учреждений страны. Ряд ее предложений поддержал лично Президент РФ. Министр культуры РФ Ольга Любимова поблагодарила коллег, отметив, что профильная комиссия Госсовета стала надежным партнером Министерства в разработке и принятии важных решений в сфере культуры, а также в выработке методических подходов и оценки показателей национального проекта «Культура».

«Партнерство Министерства культуры РФ с нашей комиссией выстроено самое тесное – рука об руку. Спасибо Вам большое, что Вы сегодня принимаете участие в заседании, и за такое отношение к деятельности комиссии, внимание к каждому региону страны», - поблагодарил Министра Дмитрий Азаров.

В рамках заседания участники обсудили необходимость сохранения культурных традиций, этнокультурного многообразия и самобытности народов России, поддержки народного творчества. Эта задача сегодня имеет особую важность.

«В России проживают представители более 200 национальностей и народностей, и их наследие поистине безгранично. В самых отдаленных уголках нашей страны на протяжении многих веков бережно хранятся песни, танцы, сказания и обычаи, художественные промыслы и ремесла. Считаю, что каждый шаг, направленный на сохранение историко-культурного наследия, развития народного искусства, наших традиционных ценностей, является по-настоящему государственным национальным делом. В обновленной Конституции отмечается, что государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей РФ, гарантирует сохранение этнокультурного языкового многообразия. Совет Федерации как палата регионов уделяет этим вопросам приоритетное внимание», - сказала председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Лилия Гумерова сообщила, что осенью прошлого года по итогам парламентского форума «Историко-культурное наследие России» было принято решение о разработке законопроекта о нематериальном культурном наследии в РФ. Сегодня подготовка текста законопроекта, в которой принимали участие Минкульт РФ, различные ведомства и эксперты самого высокого уровня, находится на финальной стадии: «Текст законопроекта находится в правовом управлении нашей палаты. Вопрос на личном контроле Председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. Принятие данного закона особенно актуально в год культурного наследия народов России, объявленного Указом Президента РФ».

Лилия Гумерова также обозначила проблематику кадрового обеспечении сельских клубов и домов культуры в малых городах, где находит поддержку традиционная культура. В настоящее время потребность составляет более 9 тысяч специалистов, а с вводом новых объектов культуры эта потребность станет больше. Решить этот вопрос может помочь программа «Земский работник культуры». «В субъектах страны есть успешный опыт реализации этой программы. И мы понимаем, что в такой важный тематический год поправки в бюджет по данному направлению были бы востребованными и актуальными. Есть поручения Председателя Совета Федерации, и мы продолжим работу в данном направлении. По итогам сегодняшней встречи предлагаю рекомендовать Правительству РФ предусмотреть финансирование программы «Земский работник культуры» из федерального бюджета в необходимом объеме. Мы работаем с профильным министерством в единой команде. Объединив опыт субъектов, усилия федерального уровня, мы получим весомую поддержку для работников культуры», - считает Лилия Гумерова.

Лилия Гумерова отдельно отметила роль комиссии Госсовета по культуре в развитии и решении основополагающих вопросов по поддержке отрасли: «Конструктивное взаимодействие с комиссией, и в частности с Дмитрием Игоревичем Азаровым, отлажено с самого начала работы и выходит на конкретные предложения».

Тамара Пуртова, директор Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д.Поленова, отметила важность принятия такого законопроекта. Она также рассказала о проектах и мероприятиях, которые пройдут в 2022 году под эгидой Минкульта РФ в различных регионах страны с целью популяризации и сохранения этнокультурного многообразия народов России. В частности, планируется запустить проект «Золотая антология народной культуры», куда будут включены 100 шедевров нематериального наследия народов России, сформировать всероссийский реестр объектов нематериального наследия в сфере народной культуры, начать грантовую поддержку исследователей народной культуры, ввести почетное звание «Хранитель традиций». «Нет ни одного человека, которого нужно убеждать в необходимости сохранения этнокультурного многообразия народов нашей страны», - считает Тамара Пуртова.

Илзе Лиепа отметила, что в процесс сохранения традиций нашей многонациональной страны необходимо вовлекать молодежь. «Народное творчество и традиции постоянно развиваются. Если мы сделаем так, что молодежь почувствует, что ей это интересно, что национальная культура - это модно, что это живой организм, тогда наши намерения будут воплощаться в жизнь. Вопрос борьбы за умы молодежи стоит очень остро», - уверена народная артистка РФ.

В качестве успешного примера такой работы она привела постановку «Князь Владимир: самарская страница» с участием воспитанников детского музыкального театра «Задумка» и самой примы Большого театра. Спектакль, впервые показанный в 2018 году в Москве, в марте этого года был возрожден в Самаре благодаря Президентскому фонду культурных инициатив и поддержке Губернатора Дмитрия Азарова. Бесплатно посмотреть постановку могли школьники. До конца года для них будет организован еще ряд показов этого спектакля.

Дмитрий Мозговой, заместитель председателя Союза театральных деятелей РФ, озвучил инициативу о создании в год культурного наследия народов России программы по поддержке национальных театров страны, которые работают на национальных языках: «Национальные театры - это тот культурный институт, который позволяет сохранять культуру народов России».

Одним из актуальных механизмов популяризации нематериального культурного наследия России является реализация программы «Пушкинская карта», которая стартовала 1 сентября 2021 года. Каждому россиянину в возрасте с 14 до 22 лет бесплатно выдается карта, с помощью нее он может приобретать билеты в организации культуры, фиксированная сумма на их покупку выделяется из средств федерального бюджета. Цель реализации программы - активное привлечение детей и молодежи к изучению культуры, воспитание гармонично развитой личности. Уже сейчас к проекту присоединились практически все театры страны, филармонии, большое количество музеев. Участниками проекта также становятся культурно-досуговые центры, концертные залы, библиотеки, которые проводят различные мероприятия.

«С момента старта проекта Пушкинскую карту оформили 4 миллиона 700 тысяч молодых людей. В афише размещено 70 тысяч «Пушкинских» мероприятий, на которые ребята купили более 6 миллионов билетов. Наибольшим спросом у молодежи пользуются спектакли, концерты и, конечно, кино. Только за два первых месяца в проекте уже более 1300 кинотеатров. Ребята успели купить почти 1 миллион билетов в кино! Сами кинотеатры говорят, что даже не ожидали такой популярности программы», – сказала Министр культуры РФ Ольга Любимова.

Одной из важнейших задач по развитию проекта сегодня является подключение максимального количества учреждений и организаций культуры к «Пушкинской карте». Уже сейчас к проекту присоединились практически все театры страны, филармонии, большое количество музеев. Но участниками проекта могут стать и культурно-досуговые центры, концертные залы, библиотеки, которые проводят различные мероприятия. Заместитель Министра культуры РФ Ольга Ярилова отметила, что нужно наращивать темпы внедрения «Пушкинской карты». «Нам очень важна поддержка и в школах, и в вузах, и в наших училищах в каждом субъекте Российской Федерации», – добавила Ольга Ярилова, призвав губернаторов и министров культуры активнее включаться в работу по реализации проекта.

Заместитель Министра культуры РФ отметила, что необходимо, чтобы в каждом учреждении появлялись новые форматы работы, обновлялся репертуар, работали гастрольные программы, чтобы молодым людям хотелось приходить в учреждение культуры не один раз и не два, а регулярно. Также она отметила, что крайне важно, чтобы возможность посещать культурно-досуговые мероприятия была и у ребят, живущих в отдаленных населенных пунктах, небольших городах и селах. По ее мнению, для этого нужно объединить усилия региональных министерств образования и образовательных учреждений для того, чтобы совместно решать вопросы организации таких мероприятий.

Дмитрий Азаров оценил «Пушкинскую карту» как «действительно потрясающе успешный проект». Консолидировав предложения со всей страны по развитию «Пушкинской карты», он выступил с инициативой распространить действие программы на семьи, в которых воспитываются дети от 7 до 14 лет, а также на людей с ограниченными возможностями здоровья вне зависимости от возраста. «Мы поддерживаем это предложение и сделаем все возможное для того, чтобы оно было реализовано», - сообщила замминистра культуры РФ.

В заседании комиссии также принимали участие представители творческого сообщества, заслуженные и народные артисты РФ, которые приняли активное принимали участие в вопросах обеспечении устойчивого развития отрасли культуры в условиях внешнего санкционного давления, патриотического и духовного воспитания граждан, особенно молодежи.

Так Депутат Госдумы, заслуженный артист РФ, певец Денис Майданов отметил, что сегодня страна объединилась, и есть уникальный шанс сплотить целые поколения: «Ценности, на которых воспитаны мы, обязательно должны перейти к нашим детям. У нас с вами большая работа».

Денис Майданов внес целый ряд предложений. Одно из них касается проведения 4 ноября в День народного единства всероссийского фестиваля «Этновидение». «Чтобы на главной сцене страны с известными «звездами» национальные песни спели начинающие таланты из регионов, показав свою культуру и этническую составляющую. Фестиваль покажет всю многогранность нашей страны, населяющих народов», – считает Денис Майданов.

Также он вышел с инициативой о лицензировании артистов на ведение концертной деятельности. «Хорошие артисты от этой инициативы не пострадают, а артисты, которые работают против страны, не получат лицензию на работу на территории России. Это может касаться выступлений как на больших сценах, так и на частных мероприятиях. Руководить этим процессом должен Росконцерт Минкульта. В нынешнее время это очень важный момент», – отметил артист.

Заслуженный артист РФ, певец Александр Маршал поблагодарил Дмитрия Азарова за приглашение к обсуждению актуальных вопросов развития культуры и поддержал инициативы Дениса Майданова. Он также обратил внимание на необходимость дополнительного контроля за публикациями в Интернете, чтобы оградить жителей страны от противоправного и опасного контента. «Я считаю, что интернет должен быть контролируемым. Многие не смотрят телевизоры. Особенно дети, которые постоянно сидят с телефонами», - добавил он. «Это вопрос национальной безопасности», – поддержала председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Депутат Самарской Губернской Думы, заслуженный артист РФ Сергей Войтенко отметил, что для правильного воспитания молодого поколения нужно обогатить контент российских телевизионных каналов - уделять больше внимания патриотической музыке, народному творчеству, давать возможность выступать молодым авторам и исполнителям.

Дмитрий Азаров согласился с мнением выступающих и напомнил, что благодаря поддержке Фонда Президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив летом в Самаре пройдет всероссийский фестиваль САМ.ФЕСТ, на котором выступят молодые авторы и исполнители со всей страны. «Думаю, что мы откроем новые имена молодых артистов. Благодаря поддержке Фонда культурных инициатив, Фонду Президентских грантов у нас огромное количество культурных проектов, проектов с патриотической тематикой сегодня поддерживается. Спасибо за это нашему Президенту», - отметил Губернатор Самарской области.

Ректор Всероссийского государственного института кинематографии Владимир Малышев отметил, что сегодня нужна государственная программа по патриотическому воспитанию детей, школьников и молодежи, которая может объединять все направления культуры и творчества: «По команде патриотом не станешь. Если мы объединяем усилия, то здесь и концерты, и фестивали, и лекции, многое другое. Тогда у нас новые поколения вырастут патриотами России».

В заключении встречи председатель комиссии Губернатор Самарской области пригласил всех участников на XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», который пройдет в Самарской области в мае. Тогда же комиссия соберётся на второе заседание. Глава региона также поблагодарил всех участников за содержательный диалог.

«Наша всеобщая ответственность: и с молодежью поработать, и с творческими коллективами. Посмотреть, что каждый деятель культуры может сделать. Я хотел бы, чтобы все эту ответственность за будущее нашей Родины чувствовали», - резюмировал Дмитрий Азаров.

Фото: правительство СО