Дмитрий Азаров провел заключительное совещание оргкомитета ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»

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В воскресенье, 15 мая, губернатор Дмитрий Азаров провел рабочее совещание, на котором обсудили готовность к проведению на территории Самарской области ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».. В нем приняли участие главы министерств региона, руководители силовых и надзорных ведомств, члены региональной дирекции фестиваля. Встреча прошла на стадионе «Самара Арена», где уже в среду, 18 мая, состоится грандиозное шоу открытия фестиваля.

«Мы на финальной стадии подготовки к важному событию в жизни не только региона, но и всей страны – Российский студенческой весны, - отметил губернатор, открывая совещание. - Ответственность колоссальная – мы ожидаем приезда делегаций со всей территории Российской Федерации и высоких гостей. По одному этому событию многие люди будут судить всю жизнь о том, как в Самаре умеют справляться с проведением масштабных мероприятий, как принимают гостей. Совершенно очевидно, что приедут самые креативные, самые талантливые студенты, ребята, которые сами являются лидерами общественного мнения, и во многом они будут формировать на своих территориях имидж нашего региона».

Всего регион примет 4 416 гостей: 3670 талантливых студентов из 85 команд регионов России, 9 делегаций из дружественных стран, а также волонтеров, почетных гостей, экспертов и членов жюри. 13 мая на территорию региона уже прибыли первые волонтеры «Российской студенческой весны».

«Никаких сбоев не должно быть, мы должны постараться предусмотреть малейшие проблемы, которые могут возникнуть, работать на опережение», - поставил задачу Дмитрий Азаров, призвав членов регионального кабмина к командному решению всех возникающих вопросов и нацелив глав районов на тщательную и системную работу во время проведения фестиваля «Российская студенческая весна».

«Чистота и порядок, полный контроль территорий. Главы районов - на вашей территории все под вашей ответственностью, - заявилгГубернатор. – Проводите утренний обход, дневной и вечерний».

Дмитрий Азаров подчеркнул, что столь масштабное событие должно быть тщательно проработано, скоординированы действия всех участников организационного процесса, максимально должны быть соблюдены все алгоритмы и регламенты, а возможные шероховатости - устраняться «командно и оперативно».

40 объектов размещения уже готовы к заселению гостей. Во время студвесны, чтобы не перегружать общественный транспорт, для участников запустят шаттлы.

Особое внимание уделили вопросам безопасности. На КПП при входе на площадки Всероссийской студвесны в Самаре установят 68 рамок металлодетекторов. Всего в период фестиваля за порядком будут следить более 3 тысяч сотрудников органов внутренних дел.

Усилят и работу медиков - они будут работать по формату Чемпионата мира - 2018. Самарская городская клиническая больница № 2 им. Семашко и Самарская областная клиническая больница им. Середавина готовы оказывать медицинскую помощь участникам и гостям фестиваля. Кроме того, будет работать «Служба заботы об участниках». 87 кураторов и 90 волонтеров смогут проконсультировать по всем возникающим вопросам.

В рамках XXX Юбилейного фестиваля «Российская студенческая весна» в Самаре развернут 10 конкурсных площадок со световым и звуковым оформлением. Открытые площадки будут работать на площади имени Куйбышева, хореографической сцене у ЦСК ВВС, музыкальной сцене на Полевом спуске.

Вокальное направление будет представлено в Самарской филармонии, театральное – в Самарском театре кукол, мода и цирковое искусство – в «МТЛ-Арене», стрит-арт и диджеинг – на территории фестивального городка на 2-ой очереди Набережной, оригинальный жанр – в ДК «Железнодорожников», танцевальное и оригинальный жанр – в «СамАрте», региональная программа – в КРЦ «Звезда» и Самарском академическом театре оперы и балета, направление видео и арт – в «Универ студии» Самарского университета, журналистика – в «Точке кипения СГЭУ» и «Универ студии» Самарского университета.

Программа фестивального городка будет включать в себя ежедневные концерты участников, концерты российских и самарских музыкальных коллективов, проведение спектаклей, проведение мастер-классов и лекций. Во время фестиваля в Самаре пройдут выставки, посвященные истории Всероссийской студвесны и истории Самарской области. Кроме того, 21 мая все участники делегаций примут участие в грандиозном карнавале, посвященном Году культурного наследия народов России. А 22 мая в Самаре планируют установить рекорд России по массовому народному вращению.

Стать зрителем конкурсных программ может стать любой желающий. Для этого необходимо получить бесплатный электронный билет на сайте фестиваля studvesna63.ru. Бронировать билеты на первые конкурсные дни можно уже с понедельника, 16 мая. Там же будет размещена подробная программа XXX Юбилейной Российской студенческой весны. Пользователям сайта доступна возможность подключиться к трансляциям конкурсных выступлений фестивальных направлений.

Фото: правительство СО