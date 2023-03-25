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Дмитрий Азаров поздравил работников культуры с праздником

25 марта 2023 12:33
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Дмитрий Азаров поздравил работников культуры с праздником

Уважаемые работники культуры и ветераны отрасли!

Культура всегда играла ключевую роль в формировании национального самосознания, нравственности, патриотизма граждан России. И сегодня, опираясь на богатейшее наследие, многонациональную культуру нашего Отечества, мы обретаем ту духовную силу, которая позволяет нам достойно отвечать на современные вызовы и побеждать.

В условиях, когда коллективный Запад пытается отменить российскую культуру, вымарать из мирового культурного пространства имена наших писателей, художников, композиторов, — ее значение неизмеримо возрастает. По сути, каждый из нас сегодня — боец культурного фронта, где ведется непримиримая борьба за человека и такие основополагающие ценности, как семья, историческая память, Родина. На ментальном уровне именно культура помогает противостоять человеконенавистнической идеологии, мракобесию и агрессии, то есть всему тому, с чем сражаются наши воины в ходе специальной военной операции.

Глубоко символично, что 2022 год был объявлен Президентом Владимиром Владимировичем Путиным Годом культурного наследия народов России. Этот год открыл новую страницу в культурной жизни страны, которая во все времена отличалась многообразием форм, языков и направлений.

Вместе мы продолжили реализацию национального проекта «Культура», инициированного Главой государства. Благодаря этой работе в наших городах и селах стало больше современных библиотек и домов культуры, а школы искусств и творческие мастерские получили новое оборудование и инструменты. Активно развивалась культурная жизнь и в ведущих театральных, музыкальных коллективах губернии. Прошлый год принес нам немало премьер и событий, которые стали заметным явлением не только на региональном, но и на всероссийском уровне.

Дорогие друзья! Хочу искренне поблагодарить всех работников культуры за преданное служение своему призванию, за ваш самоотверженный и такой необходимый нашим землякам труд, за то, что вы несете людям радость, свет и надежду.

От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой и всего самого доброго!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Теги: Дмитрий Азаров

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