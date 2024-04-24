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АВТОВАЗ дарит Тольятти музыкальный подарок: концерт под руководством маэстро Гергиева
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АВТОВАЗ дарит Тольятти музыкальный подарок: концерт под руководством маэстро Гергиева

24 апреля 2024 14:26
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Концерт будет посвящен городу Тольятти, ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий и ветеранам АО «АВТОВАЗ».

АО «АВТОВАЗ», крупнейшее промышленное предприятие Тольятти и ведущий российский производитель легковых автомобилей, дарит своему родному городу на Волге музыкальный подарок. 6 мая, в канун великого Дня Победы, в КЦ «Автоград» даст свой концерт сводный симфонический оркестр прославленных Мариинского и Большого театров под управлением дирижера Валерия Гергиева. Концерт будет посвящен городу Тольятти, ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий и ветеранам АО «АВТОВАЗ». 0+

 - От всей души благодарю Валерия Абисаловича Гергиева, наше национальное достояние, за его согласие и личное решение изменить в этом году график Пасхального фестиваля и посетить с концертом наш родной Тольятти. Знаменательный концерт, на который мы пригласили наших дорогих ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и их родных, ветеранов АВТОВАЗа, воспитанников Поволжской академии образования и искусств им. Святителя Алексия и филармонии, подопечных социальных организаций станет ярчайшим событием в культурной жизни Тольятти за последние несколько лет. Это искренний подарок АВТОВАЗа своему родному городу на День Великой Победы, - подчеркнул президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

Московский Пасхальный фестиваль - это крупнейший музыкальный форум России, который ежегодно собирает сотни тысяч слушателей. Созданный в 2002 году по инициативе Валерия Гергиева и Правительства Москвы, Московский Пасхальный фестиваль сразу завоевал любовь публики. В 2003 году при поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина Фестиваль стал всероссийским. С первых дней проведения Московского Пасхального фестиваля были определены его социальные приоритеты — благотворительность, образование и просветительство, которые реализуются в трех программах фестиваля: Симфонической, Хоровой и Звонильной. Концерт Маэстро в Тольятти 6 мая станет частью симфонической программы, которая охватит 24 города России. Впервые в их числе – автомобильная столица страны!

В 2024 году фестиваль состоится при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации и по Благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает пресс-служба администрации Тольятти.

 

Фото предоставлено пресс-службой администрации Тольятти

Теги: Тольятти

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