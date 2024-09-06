Ансамбль песни и танца «Россияне» из Новокуйбышевска получил Гран-при этапа ПФО II Всероссийского фестиваля «Душа баяна»

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Церемония награждения победителей фестиваля прошла накануне, 5 сентября, в Доме офицеров Самарского гарнизона им.К.Е.Ворошилова. Лауреатами конкурса в ПФО стали 68 участников, среди которых коллективы из Самарской, Нижегородской, Оренбургской и Челябинской областей, а также Республики Мордовия.



Обладателем Гран-при стал заслуженный коллектив народного творчества России -Ансамбль песни и танца «Россияне» (Новокуйбышевск, Самарская область). Артисты получили сертификат на профессиональный музыкальный инструмент и вместе с лауреатами I и II степеней выступят 8-10 ноября в Москве на Супер-финале с участием звезд российской эстрады. Эфир будет транслироваться на федеральном телеканале.



Конкурс проводится при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

Фото: департамент информационной политики Самарской области