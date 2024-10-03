6 октября в театре «Самарская площадь» состоится премьера спектакля по пьесам А.П. Чехова 

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6 октября в театре «Самарская площадь» состоится премьера спектакля «Нежные чувства» по пьесам А.П. Чехова «Предложение» и «Медведь».

Постановка приурочена к 165-летнему юбилею русского писателя и драматурга Антона Чехова, который будет отмечаться в следующем 2025 году.

Режиссёр спектакля Александр Кладько, уже известный самарской публике по спектаклю «Чужая жена и муж под кроватью» о предстоящей премьере:

«Инь и янь, день и ночь, лёд и пламя, мужчина и женщина! Вот те вечные полюса, которые заставляют вертеться нашу планету! Отношения между мужчиной и женщиной полны нежности, страсти и драматизма. Что, конечно, является излюбленной темой исследования писателей во все времена! Свой иронично-романтичный взгляд на великое противостояние высказал и Антон Павлович. И на мой взгляд, эти небольшие водевили являются одними из лучших в мировой литературе и драматургии!»

Премьера состоится 6 октября в 18:00 в театре «Самарская площадь» по адресу ул. Садовая, 231.

Фото: pxhere.com