21 июня Валерию Золотухину исполнилось бы 80 лет

123

21 июня российскому актеру театра и кино Валерию Золотухину исполнилось бы 80 лет.

Каждая его роль – запоминающаяся: красноармеец Петька, рядовой Бумбараш, домуправ Босой, участковый Сережкин.

Артист снялся более чем в 60-ти кинолентах и телесериалах, за его плечами десятки ролей на сценах театров, а телезрителям запомнился по фильмам "Маленькие трагедии", "Дневной дозор", и другим. Именно Золотухин пел за Арчила Гомиашвили в роли Остапа Бендера и за Леонида Куравлева в роли Жоржа Милославского, пишет РИА Новости.

Фото: скриншот видео