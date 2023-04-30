1 мая в Самаре стартует международный фестиваль антифашистской песни "Гитары в строю!"

127

В понедельник в Самаре стартует международный фестиваль антифашистской песни "Гитары в строю!". Его девиз - "Они не пройдут". Рассказываем о программе мероприятия.

Фестиваль посвящён 80-летию победы Красной армии над фашистскими войсками под Сталинградом и на Курской Дуге в годы Великой Отечественной войны.



1 мая



В 12:00 с площади Куйбышева будет дан старт автомотопробегу с участием международного мотоклуба "Ночные волки" и его лидера Александра Залдастанова по прозвищу Хирург. Участники проедут до микрорайона Волжский и обратно. В посёлке Курумоч возложат цветы к обелиску Славы.



С 12:00 до 20:00 на пл. Куйбышева в Самаре будет работать Фестивальный городок.



В этот день на 13:00 также запланирован открытый показ кинофильма "Ржев" (12+) в ЦРК "Художественный". А в 15:00 в театре оперы и балета состоится симфонический концерт с участием дирижёра Крейга Робертса (Великобритания) и зарубежных солистов – Сашо Гачника (Словения) и Франсуа Модеме (Франция).



А в 16:00 на пл. Куйбышева стартует концерт-открытие фестиваля с участием артистов из Самарской области, российских музыкантов и зарубежных гостей.



2 мая



В Самарском государственном институте в 11:00 культуры пройдёт круглый стол "Роль молодёжи в борьбе с современным неонацизмом".



В 17:30 в сызранском драмтеатре начнётся концерт зарубежных и российских музыкантов.



В 18:00 на площади Куйбышева и в открытом кинотеатре "Филин" в Самаре покажут фильмы "Ржев (12+) и "Лето 1941 года" (16+).



А во Дворце культуры железнодорожников им. Пушкина в 18:00 начнется концерт зарубежных участников фестиваля и артистов Самарской области.



3 мая



В Жигулевске в 12:00 во Дворце Культуры состоится концерт иностранных музыкантов из Словении, Франции, Великобритании и Никарагуа.



В 13:00 в Самаре в ЦРК "Художественный" покажут фильм "Нюрнберг" (12+).



На 15:00 запланирован круглый стол: "Опасность псевдоистории. Как защититься от фальсификации истории", который пройдёт в СКК "Дворец спорта им. Владимира Высоцкого".



В 17:30 и 18:00 в Тольятти (КЦ "Автоград") и Самаре (пл. Куйбышева) соответственно снова пройдут концерты.



В 18:00 в областном центре в открытом кинотеатре "Филин" на набережной покажут фильм "Александр маленький" (16+).



С 14:00 до 23:00 пройдёт ночь военно-исторических музеев.



4 мая



В 11:00 в парке Победы в Самаре начнётся международная акция "Сад памяти".



В 14:00 - круглый стол "Социально-экономические причины возникновения нацизма и фашизма" в Доме офицеров Самарского гарнизона.



В 18:00 в открытом кинотеатре "Филин" на набережной самарцы смогут увидеть картину "Битва за Севастополь" (12+).



5 мая



В 11:00 в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С. П. Королева состоится круглый стол на тему "Международная ксенофобия как основная идея современного неонацизма и актуальные вопросы противодействия ей".



В 18:00 в открытом кинотеатре "Филин" на набережной покажут "Ржев" (12+). В это же время в ОДО запланировано выступление виолончельного квартета

Rastrelli Cello Quartet (Россия, Германия).



В 19:00 в Новокуйбышевске (Дворец культуры на пл. Ленина) и Чапаевске (Дворец культуры им. Чапаева) начнутся концерты с участием зарубежных музыкантов.



6 мая



С 12:00 до 20:00 будет работать фестивальный городок.



В 13:00 в Самарском спортивном лицее состоится открытие тематического рисунка.



В 16:00 на площади Куйбышева начнётся гала-концерт участников и гостей фестиваля. На сцену выйдут: народный ансамбль России "Гренада", Джими МакРэй (Великобритания); группа LiberАrte (Никарагуа); Сашо Гачник "Сварогов" (Словения); Франсуа Модеме (Франция); российские музыканты Сергей Войтенко, Денис Майданов; группа Opcio K-95 (Каталония); виолончельный квартет Rastrelli Cello Quartet (Россия, Германия) и Стивен Сигал (США, Россия).

Источник: СОВА

Фото: ru.freepik.com