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1 мая в Самаре стартует международный фестиваль антифашистской песни "Гитары в строю!"

30 апреля 2023 20:58
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Программа мероприятия.

В понедельник в Самаре стартует международный фестиваль антифашистской песни "Гитары в строю!". Его девиз - "Они не пройдут". Рассказываем о программе мероприятия.

Фестиваль посвящён 80-летию победы Красной армии над фашистскими войсками под Сталинградом и на Курской Дуге в годы Великой Отечественной войны.

1 мая

В 12:00 с площади Куйбышева будет дан старт автомотопробегу с участием международного мотоклуба "Ночные волки" и его лидера Александра Залдастанова по прозвищу Хирург. Участники проедут до микрорайона Волжский и обратно. В посёлке Курумоч возложат цветы к обелиску Славы.

С 12:00 до 20:00 на пл. Куйбышева в Самаре будет работать Фестивальный городок.

В этот день на 13:00 также запланирован открытый показ кинофильма "Ржев" (12+) в ЦРК "Художественный". А в 15:00 в театре оперы и балета состоится симфонический концерт с участием дирижёра Крейга Робертса (Великобритания) и зарубежных солистов – Сашо Гачника (Словения) и Франсуа Модеме (Франция).

А в 16:00 на пл. Куйбышева стартует концерт-открытие фестиваля с участием артистов из Самарской области, российских музыкантов и зарубежных гостей.

2 мая

В Самарском государственном институте в 11:00 культуры пройдёт круглый стол "Роль молодёжи в борьбе с современным неонацизмом".

В 17:30 в сызранском драмтеатре начнётся концерт зарубежных и российских музыкантов.

В 18:00 на площади Куйбышева и в открытом кинотеатре "Филин" в Самаре покажут фильмы "Ржев (12+) и "Лето 1941 года" (16+).

А во Дворце культуры железнодорожников им. Пушкина в 18:00 начнется концерт зарубежных участников фестиваля и артистов Самарской области.

3 мая

В Жигулевске в 12:00 во Дворце Культуры состоится концерт иностранных музыкантов из Словении, Франции, Великобритании и Никарагуа.

В 13:00 в Самаре в ЦРК "Художественный" покажут фильм "Нюрнберг" (12+).

На 15:00 запланирован круглый стол: "Опасность псевдоистории. Как защититься от фальсификации истории", который пройдёт в СКК "Дворец спорта им. Владимира Высоцкого".

В 17:30 и 18:00 в Тольятти (КЦ "Автоград") и Самаре (пл. Куйбышева) соответственно снова пройдут концерты.

В 18:00 в областном центре в открытом кинотеатре "Филин" на набережной покажут фильм "Александр маленький" (16+).

С 14:00 до 23:00 пройдёт ночь военно-исторических музеев.

4 мая

В 11:00 в парке Победы в Самаре начнётся международная акция "Сад памяти".

В 14:00 - круглый стол "Социально-экономические причины возникновения нацизма и фашизма" в Доме офицеров Самарского гарнизона.

В 18:00 в открытом кинотеатре "Филин" на набережной самарцы смогут увидеть картину "Битва за Севастополь" (12+).

5 мая

В 11:00 в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С. П. Королева состоится круглый стол на тему "Международная ксенофобия как основная идея современного неонацизма и актуальные вопросы противодействия ей".

В 18:00 в открытом кинотеатре "Филин" на набережной покажут "Ржев" (12+). В это же время в ОДО запланировано выступление виолончельного квартета
Rastrelli Cello Quartet (Россия, Германия).

В 19:00 в Новокуйбышевске (Дворец культуры на пл. Ленина) и Чапаевске (Дворец культуры им. Чапаева) начнутся концерты с участием зарубежных музыкантов.

6 мая

С 12:00 до 20:00 будет работать фестивальный городок.

В 13:00 в Самарском спортивном лицее состоится открытие тематического рисунка.

В 16:00 на площади Куйбышева начнётся гала-концерт участников и гостей фестиваля. На сцену выйдут: народный ансамбль России "Гренада", Джими МакРэй (Великобритания); группа LiberАrte (Никарагуа); Сашо Гачник "Сварогов" (Словения); Франсуа Модеме (Франция); российские музыканты Сергей Войтенко, Денис Майданов; группа Opcio K-95 (Каталония); виолончельный квартет Rastrelli Cello Quartet (Россия, Германия) и Стивен Сигал (США, Россия).

 

Источник:  СОВА

Фото:  ru.freepik.com

Теги: Самара

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