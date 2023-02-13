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Знакомство в социальных сетях обернулось травмами для жительницы Самары

13 февраля 2023 10:03
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Знакомство в социальных сетях обернулось травмами для жительницы Самары

В январе текущего года в дежурную часть МО МВД России «Похвистневский» поступило сообщение из медицинского учреждения об обращении женщины 1959 года рождения с травмами, полученными в результате бытового конфликта. Врачами женщине было рекомендовано амбулаторное лечение.

Пострадавшая, после осмотра медиками, обратилась в полицию за помощью. В ходе опроса она пояснила, что познакомилась с местным жителем в социальной сети, приехала к нему в гости из Самары и пострадала в ходе застолья.

Участковые уполномоченные полиции установили личность и место жительства злоумышленника, после чего задержали 65-летнего жителя села Алькино Самарской области и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее не судимый мужчина признался в содеянном и пояснил, что в ходе словестного конфликта с новой знакомой не смог сдержать эмоции, так как находился в состоянии алкогольного опьянения: нанес более пяти ударов кулаком по лицу, душил и высказал в ее адрес угрозы убийством. В содеянном раскаялся, выразил готовность сотрудничать с дознанием, принес извинения потерпевшей.

Экспертизой установлено, что повреждения, причиненные злоумышленником, не повлекли за собой кратковременного расстройства здоровья и незначительной стойкой утраты общей трудоспособности потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело.

Теги: Уголовное дело

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