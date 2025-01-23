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Жителя Жигулевска заподозрили в наркодилерстве, когда он раскапывал снег

23 января 2025 13:38
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Жителя Жигулевска заподозрили в наркодилерстве, когда он раскапывал снег

В январе текущего года в дежурную часть О МВД России по городу Жигулёвску поступило сообщение от сотрудников Росгвардии о задержании ранее судимого местного жителя. Мужчина, находясь возле жилого дома на улице Чапаева, вызвал подозрение полицейских своим поведением: раскапывал снег, попытался скрыться от правоохранителей.

На место происшествия дежурный направил сотрудников следственно-оперативной группы. Во время личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли из верхней одежды 36-летнего задержанного 12 свертков с порошкообразным веществом и телефон с фотографиями геолокаций тайников-закладок. В ходе осмотра оборудованных задержанным тайников, полицейские нашли и конфисковали еще 10 свертков с подобным веществом.

Проведенное в экспертно-криминалистическом центре Управления МВД России по городу Тольятти исследование показало, что в изъятых в ходе досмотра свертках находится наркотическое вещество синтетического происхождения в  крупном размере. В настоящее время по изъятому из тайников эксперты продолжают проводить химическую экспертизу.

Допрошенный в качестве подозреваемого в приготовлении к  преступлению, предусмотренному ч.4 ст.228.1 УК РФ, безработный, ранее неоднократно судимый за незаконный оборот запрещенных веществ задержанный пояснил, что наркотики приобрел через Интернет с целью дальнейшей продажи наркотикозависимым, но не смог довести свой противоправный умысел до конца, так как был оперативно задержан.

По ходатайству следственного отдела О МВД России по г. Жигулёвску судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Теги: Стоп Наркотик

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