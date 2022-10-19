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Жителя Жигулевска задержали за неправильный переход дороги и нашли наркотик

19 октября 2022 10:56
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Жителя Жигулевска задержали за неправильный переход дороги и нашли наркотик

На улице Ново-Самарской за нарушение Правил дорожного движения инспекторы ДПС остановили мужчину, который переходил улицу в неположенном месте.

Во время проведения административной процедуры 37-летний безработный местный житель вел себя неадекватно, пытался избавится от рюкзака. Госавтоинспекторы приняли решение досмотреть задержанного. В ходе проведения личного досмотра, в присутствии понятых, у нарушителя ПДД РФ в рюкзаке обнаружили и изъяли сверток с частями растений. Сотрудники ГИБДД передали информацию о задержании в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа. Для дальнейшего разбирательства задержанного  доставили в территориальный отдел полиции.

Проведенное в экспертно-криминалистическом отделе Управления МВД России по городу Тольятти исследование, показало, что изъятое вещество является наркотическим средством конопля, в высушенном состоянии массой свыше 59 грамм, что законодатель относит к значительному размеру.

Оперуполномоченным задержанный пояснил, что хранил наркосодержащее растение для личного употребления, без цели сбыта.

Теги: Стоп Наркотик

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