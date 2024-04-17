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Жителя Ставропольского района наказали за наркопритон в бане

17 апреля 2024 10:24
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Жителя Ставропольского района наказали за наркопритон в бане

Ранее судимый за тяжкие преступления сельчанин предоставлял помещение своим знакомым для потребления наркотиков.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченными отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Ставропольскому району в селе Русская Борковка задержан местный житель, подозреваемый в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотических веществ.

В период с июня 2022 года до апреля 2023 года во время оперативных мероприятий полицейские задерживали местных жителей, находящихся в наркотическом опьянении, которые поясняли, что в утренние часы употребляли запрещенные вещества в помещении бани неоднократно ранее судимого за тяжкие преступления сельского жителя. Правонарушения задержанных документировались оперуполномоченными в установленном порядке. Судом они привлечены к наказанию в виде административных штрафов в размере от 4 до 5 тысяч рублей.

Задержанный полностью признал вину в совершении противоправного деяния и активно способствовал расследованию преступления, сообщая о подробностях предоставления им помещения своим знакомым для употребления наркотических средств.

Доказательства, собранные сотрудниками полиции, суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора. Злоумышленнику назначено условное наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев , в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.  Приговор вступил в законную силу.

Теги: Стоп Наркотик

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