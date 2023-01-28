Жительницу Красноярского района угрожал убить рабочий из-за замечаний о ремонте

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В ноябре 2022 года в ОМВД России по Красноармейскому району за помощью обратилась местная жительница 1979 года рождения, которая сообщила, что строитель, осуществляющий ремонт в доме ее дочери угрожал ей убийством.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили и опросили всех участников конфликта.

При опросе заявительница пояснила полицейским, что мужчина выполнял ремонт некачественно и находился в состоянии опьянения. По этому поводу женщина высказала претензии в адрес рабочего, в результате чего между ними возник словесный конфликт. Чтобы избежать его развития потерпевшая ушла в другую комнату, однако злоумышленник схватил топор и последовал за ней, говоря, что зарубит ее. Местная жительница угрозу восприняла как реально опасную для жизни и здоровья.

Сотрудники полиции задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Топор, которым он угрожал, изъяли. В ходе опроса задержанный признался в содеянном и пояснил, что не смог сдержать эмоции, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным полицейских, местный житель 1967 года рождения ранее судим за кражу.

Отделением дознания ОМВД России по Красноармейскому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Полицейские призывают: не относитесь к угрозам легкомысленно – оцените характер и мотивы угрозы и срочно примите меры для обеспечения своей безопасности. В первую очередь сделайте всё, чтобы оказаться в безопасном месте. Сразу обратитесь в полицию с устным или письменным заявлением о поступлении угроз. Если у вас имеются доказательства факта угроз, приложите их к своему заявлению.