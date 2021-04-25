Жительница Жигулевска купила героин в интернете

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Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по г. Жигулевску получили оперативную информацию о том, что местная жительница 1982 года рождения причастна к незаконному обороту наркотических средств.

Сотрудники полиции задержали женщину около одного из домов, расположенных на улице Морквашинской. Подозреваемую доставили в территориальный орган внутренних дел. В ходе личного досмотра, в присутствии понятых, оперативники обнаружили и изъяли из сумки, принадлежащей женщине, полиэтиленовый сверток с неизвестным веществом. Находка была направлена на экспертизу.

Согласно результатам исследования, изъятым является наркотическое средство - героин, массой 0,630 грамм, что относится к значительному размеру.

В ходе опроса задержанная пояснила, что приобрела наркотик через сеть Интернет. Забрала она наркотическое вещество в Тольятти для собственного потребления, без цели сбыта. Эта версия проверяется правоохранителями.

По данным оперативников, задержанная ранее привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.