Жительница Жигулевска испугалась и отдала мошеннику миллион

126

В Жигулевске местной жительнице 1961г.р. позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов. Он сообщил, что её средства, хранящиеся на счете, используются для финансирования вооруженных сил одного из сопредельных государств и что теперь ей грозит уголовная ответственность.

Чтобы заблокировать незаконные переводы и избежать скамьи подсудимых все деньги надо перевести на указанный им счет. Потерпевшая, испугавшись и поверив мошеннику, перевела на указанный счет более 1 000 000р, после чего аферист перестали выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.