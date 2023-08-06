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Жительница Жигулевска хотела заработать на инвестициях и лишилась почти миллиона рублей

6 августа 2023 11:56
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Жительница Жигулевска хотела заработать на инвестициях и лишилась почти миллиона рублей

Внимание! Не доверяйте незнакомцам в социальных сетях, которые предлагают легкий заработок!

Жительнице Жигулевска 1975 года рождения, работающей менеджером по продажам в одной из торговых точек, в марте текущего года написал в одной из социальных сетей неизвестный и предложил дополнительный заработок на инвестициях. Женщину заинтересовало предложение собеседника и, следуя его инструкциям, она пополняла баланс на созданном электронном счете, планируя заработать крупную сумму денег. За несколько месяцев она перечислила на счет почти миллион рублей, а когда захотела «вывести», ей был заблокирован доступ. Поняв, что стала жертвой мошенников, жительница Самарской области обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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