Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти автобус врезался в столб, пострадали трое пассажиров
В Тольятти автобус врезался в столб, пострадали трое пассажиров
Жительница Тольятти «заложила» квартиру и отдала все сбережения мошенникам
Жительница Тольятти «заложила» квартиру и отдала все сбережения мошенникам
РФ вошла в число стран с крупнейшим разрывом зарплат между мужчинами и женщинами
РФ вошла в число стран с крупнейшим разрывом зарплат между мужчинами и женщинами
В Самаре пройдут Всероссийские соревнования по киокушину
В Самаре пройдут Всероссийские соревнования по киокушину
Полицейские ищут подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью жителя Тольятти
Полицейские ищут подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью жителя Тольятти
Два водителя погибли в лобовом столкновении в Красноярском районе
Два водителя погибли в лобовом столкновении в Красноярском районе
За сбор грибов в заповедниках и национальных парках грозит штраф
За сбор грибов в заповедниках и национальных парках грозит штраф
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.59
0.42
EUR 98.88
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
В Самарском университете сотрудники ГУ МВД СО провели профориентационную встречу со студентами
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Жительница Тольятти «заложила» квартиру и отдала все сбережения мошенникам

21 сентября 2025 12:44
71
Жительница Тольятти «заложила» квартиру и отдала все сбережения мошенникам

В Тольятти 35-летней жительнице города через мессенджер пришло заманчивое предложение о работе. Вложений не требовалась. А заработок обещали солидный. Безработная жительница Тольятти согласилась. Неизвестные в качестве «аванса» перевели на счет женщины 700 000 рублей, с условием, что она вложит их в криптовалюту, а потом выгодно продаст на бирже.  По инструкции, женщина осуществила указанные действия. После  с ней связались «благодетели» и сказали, что ее банковский счет заблокирован, а для разблокировки необходимо срочно внести 350 000 рублей.

У женщины таких денежных средств не оказалось. Она оформила кредит. Перевела неизвестным оговоренную денежную сумму. Аферисты предложили ей взять еще один кредит, мотивируя, что все затраты окупятся в разы. Женщина поддалась на уловки аферистов и оформила займ в размере 2 млн рублей под залог собственной квартиры с поручительством знакомой. Все деньги она перевела на указанный счет неизвестных. Вновь позвонившие аферисты заявили, что данные деньги они не получили, пояснив, что банк их  мог заблокировать.

Чтобы не терять времени, женщине предложили перезанять у родственников необходимые 350 000 рублей для разблокировки счета. Женщина обратилась за помощью к матери и сестре. Выслушав ее историю, родственники позвонили в полицию.  В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре мошенники похитили около 3 млн рублей у главного специалиста банка
20 сентября 2025, 11:48
В Самаре мошенники похитили около 3 млн рублей у главного специалиста банка
Мужчине поступил звонок на сотовый телефон от неизвестного человека, который представился сотрудником налоговой службы. Криминал
842
Мошенники под предлогом спасения сбережений похитили 300 000 рублей у пенсионерки в Тольятти
19 сентября 2025, 10:57
Мошенники под предлогом спасения сбережений похитили 300 000 рублей у пенсионерки в Тольятти
Уважаемые граждане, будьте крайне внимательны к звонкам с незнакомых номеров, в особенности в мессенджерах. Криминал
371
Жительница Жигулевска испугалась и отдала мошеннику миллион
18 сентября 2025, 09:56
Жительница Жигулевска испугалась и отдала мошеннику миллион
Ей позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов. Криминал
420
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
21 сентября 2025  10:56
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
135
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
20 сентября 2025  15:19
Вячеслав Федорищев сообщил о гибели четырех человек во время ночной атаки БПЛА
510
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
20 сентября 2025  11:26
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
553
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
19 сентября 2025  09:54
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
392
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
18 сентября 2025  13:03
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
956
Весь список