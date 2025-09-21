Жительница Тольятти «заложила» квартиру и отдала все сбережения мошенникам

71

В Тольятти 35-летней жительнице города через мессенджер пришло заманчивое предложение о работе. Вложений не требовалась. А заработок обещали солидный. Безработная жительница Тольятти согласилась. Неизвестные в качестве «аванса» перевели на счет женщины 700 000 рублей, с условием, что она вложит их в криптовалюту, а потом выгодно продаст на бирже. По инструкции, женщина осуществила указанные действия. После с ней связались «благодетели» и сказали, что ее банковский счет заблокирован, а для разблокировки необходимо срочно внести 350 000 рублей.

У женщины таких денежных средств не оказалось. Она оформила кредит. Перевела неизвестным оговоренную денежную сумму. Аферисты предложили ей взять еще один кредит, мотивируя, что все затраты окупятся в разы. Женщина поддалась на уловки аферистов и оформила займ в размере 2 млн рублей под залог собственной квартиры с поручительством знакомой. Все деньги она перевела на указанный счет неизвестных. Вновь позвонившие аферисты заявили, что данные деньги они не получили, пояснив, что банк их мог заблокировать.

Чтобы не терять времени, женщине предложили перезанять у родственников необходимые 350 000 рублей для разблокировки счета. Женщина обратилась за помощью к матери и сестре. Выслушав ее историю, родственники позвонили в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.